Отправлено: - 11:41

У меня с собой наручников не было, - парирует Нурмагамбетов. - Они крепятся на поясе, а на видео заметно, что на мне нет этого пояса.

Цитата:А почему не было. Не был при исполнении, или был не по форме одет в тот момент?