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≡ Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52029
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
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Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7143
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 26.06.25 - 10:24
#30
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Приглашённые артисты из разных стран и организаторы обычно стремятся обеспечить на концерте дружескую атмосферу, люди как выше говорили хотят отдохнуть, расслабится и.т.д. но не всегда это удаётся.

Недавно, точнее 21 июня 2025 года в Алматы прошёл концерт американской рок-группы, с участием основателя Джареда Лето - американский актёр, музыкант и режиссёр (Мировое турне группы - выступления более 80 странах мира, ссылку предоставлю ниже). Ниже в видео на канале Павла Шамина отмечается, что приезжие фанаты россияне превратили концерт частично в политическую акцию, в общем некрасиво получилось с их стороны.

Правильно Павел Шамин говорит, что Казахстан независимое государство, приезжают артисты из разных стран, если россияне приехали в гости к нам, пусть ведут себя достойно и культурно, без всяких лозунгов и.т.д. Кстати, в списке стран (Мировое турне) посещения Джареда Лето нет России, при этом активная фан-база в стране сохранилась, ранее он неоднократно там бывал.






[Исправлено: Kairat stayer, 26.06.2025 - 11:33]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7143
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 26.06.25 - 10:31
#31
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Цитата:
Kairat stayer:
(Мировое турне группы - выступления более 80 странах мира, ссылку предоставлю ниже).


Вездесущей Вике отмечают: Seasons Tour - продолжающийся концертный тур американской рок-группы Thirty Seconds to Mars в поддержку их шестого студийного альбома It's the End of the World but It's a Beautiful Day.

Подробнее здесь:
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