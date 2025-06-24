Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры. Читать новость
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Приглашённые артисты из разных стран и организаторы обычно стремятся обеспечить на концерте дружескую атмосферу, люди как выше говорили хотят отдохнуть, расслабится и.т.д. но не всегда это удаётся.
Недавно, точнее 21 июня 2025 года в Алматы прошёл концерт американской рок-группы, с участием основателя Джареда Лето - американский актёр, музыкант и режиссёр (Мировое турне группы - выступления более 80 странах мира, ссылку предоставлю ниже). Ниже в видео на канале Павла Шамина отмечается, что приезжие фанаты россияне превратили концерт частично в политическую акцию, в общем некрасиво получилось с их стороны.
Правильно Павел Шамин говорит, что Казахстан независимое государство, приезжают артисты из разных стран, если россияне приехали в гости к нам, пусть ведут себя достойно и культурно, без всяких лозунгов и.т.д. Кстати, в списке стран (Мировое турне) посещения Джареда Лето нет России, при этом активная фан-база в стране сохранилась, ранее он неоднократно там бывал.
Kairat stayer: (Мировое турне группы - выступления более 80 странах мира, ссылку предоставлю ниже).
Вездесущей Вике отмечают: Seasons Tour - продолжающийся концертный тур американской рок-группы Thirty Seconds to Mars в поддержку их шестого студийного альбома It's the End of the World but It's a Beautiful Day.
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