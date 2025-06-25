Отправлено: - 22:41

111:

Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа,

Цитата:Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?Ты тут вроде всё больше за русский мир, "мы русские и бог с нами".Или на лету переобуваешься?Я лишь про понимание ситуации, если что, написал. Не нужно брюзжать лишнего.