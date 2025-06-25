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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:36
Цитата:
Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа, за то, чтоб Путин там все города стер..
Эл-починно:
Вот когда сам поймёшь,
Вот когда сам поймёшь,
Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа, за то, чтоб Путин там все города стер..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:41
Цитата:
Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?
Ты тут вроде всё больше за русский мир, "мы русские и бог с нами".
Или на лету переобуваешься?
Я лишь про понимание ситуации, если что, написал. Не нужно брюзжать лишнего.
111:
Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа,
Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа,
Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?
Ты тут вроде всё больше за русский мир, "мы русские и бог с нами".
Или на лету переобуваешься?
Я лишь про понимание ситуации, если что, написал. Не нужно брюзжать лишнего.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:42
Цитата:
Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?
Эл-починно:
Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?
Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?
Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:46
Ярые зетники, как переобуваются то..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:49
Цитата:
Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя.
Но тебе этого не понять! Просто происходящие в мире процессы желательно понимать...
А не прыгать - сегодня русский, завтра казах, послезавтра сионист. А то и вообще всё вместе.
/ от таких держусь на расстоянии. Никогда не знаешь, что и откуда выстрелит.
111:
Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?
Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?
Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя.
Но тебе этого не понять! Просто происходящие в мире процессы желательно понимать...
А не прыгать - сегодня русский, завтра казах, послезавтра сионист. А то и вообще всё вместе.
/ от таких держусь на расстоянии. Никогда не знаешь, что и откуда выстрелит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:52
Цитата:
Ну прошу тебя посмотреть на свои же комменты..
Ах, ты забыл?
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?
Эл-починно:
Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя
Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя
Ну прошу тебя посмотреть на свои же комменты..
Ах, ты забыл?
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:56
Цитата:
А ты хочешь?
А вот нацистов - нужно. Которые хотели Донбасс уничтожить, да и на Крым бы дальше пошли, дай им волю. Но это не для твоего понимания.
[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2025 - 23:58]
111:
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?
А ты хочешь?
А вот нацистов - нужно. Которые хотели Донбасс уничтожить, да и на Крым бы дальше пошли, дай им волю. Но это не для твоего понимания.
[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2025 - 23:58]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 23:01
Цитата:
А ты уже определился, какой твой язык и твой народ, или так и будешь скакать с одного на другое?
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 00:01]
111:
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..
А ты уже определился, какой твой язык и твой народ, или так и будешь скакать с одного на другое?
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 00:01]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 04:59
Цитата:
Мой народ весь народ Казахстана.
Что не так?
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу?
Это ты скачешь в своих глупых вопросах..
maxsaf:
А ты уже определился, какой твой язык и твой наро
А ты уже определился, какой твой язык и твой наро
Мой народ весь народ Казахстана.
Что не так?
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу?
Это ты скачешь в своих глупых вопросах..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:03
Цитата:
Ну понятно, русскоязычные в Украине, которых ты предлагаешь уничтожать, все нацисты.
Особенно их мирные семьи, два дома последних которые уничтожили вместе с ними..
Эл-починно:
А вот нацистов - нужно.
А вот нацистов - нужно.
Ну понятно, русскоязычные в Украине, которых ты предлагаешь уничтожать, все нацисты.
Особенно их мирные семьи, два дома последних которые уничтожили вместе с ними..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:05
Цитата:
Ты давно за войну русских против русских.
Это от таких как ты надо держаться на расстоянии, от таких провокаторов из за бугра
Эл-починно:
Но тебе этого не понять
Но тебе этого не понять
Ты давно за войну русских против русских.
Это от таких как ты надо держаться на расстоянии, от таких провокаторов из за бугра
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:23
Цитата:
Ну и какие по твоему у меня претензии к русскому языку, или к ценникам на нем?)) заврался, дружок))
Цитата:
111:
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу? Это ты скачешь в своих глупых вопросах..
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу? Это ты скачешь в своих глупых вопросах..
Ну и какие по твоему у меня претензии к русскому языку, или к ценникам на нем?)) заврался, дружок))
Цитата:
111: Хех.. Как и тебе наш язык, наши ценники
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