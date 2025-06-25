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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:36
#7531
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Цитата:
Эл-починно:
Вот когда сам поймёшь,

Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа, за то, чтоб Путин там все города стер..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:41
#7532
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Цитата:
111:
Нет, никогда не пойму, почему ты немец за уничтожение украинского народа,

Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?
Ты тут вроде всё больше за русский мир, "мы русские и бог с нами".
Или на лету переобуваешься?

Я лишь про понимание ситуации, если что, написал. Не нужно брюзжать лишнего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:42
#7533
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Цитата:
Эл-починно:
Что за бред ты опять несёшь? Где я об этом говорил?

Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:46
#7534
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Ярые зетники, как переобуваются то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:49
#7535
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Цитата:
111:
Ого, как перевернулся, теперь ты против войны и против Путина?

Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя.
Но тебе этого не понять! :lol: Просто происходящие в мире процессы желательно понимать...
А не прыгать - сегодня русский, завтра казах, послезавтра сионист. А то и вообще всё вместе.
/ от таких держусь на расстоянии. Никогда не знаешь, что и откуда выстрелит. 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:52
#7536
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Цитата:
Эл-починно:
Как трудно с тобой, я и не был ни за, ни против. В отличие от тебя

Ну прошу тебя посмотреть на свои же комменты..
Ах, ты забыл?
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:56
#7537
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Цитата:
111:
И теперь для тебя украинский народ братский и ты не хочешь его уничтожать во имя Путина?

А ты хочешь?
А вот нацистов - нужно. Которые хотели Донбасс уничтожить, да и на Крым бы дальше пошли, дай им волю. Но это не для твоего понимания.

[Исправлено: Эл-починно, 25.06.2025 - 23:58]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 23:01
#7538
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Цитата:
111:
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..

А ты уже определился, какой твой язык и твой народ, или так и будешь скакать с одного на другое? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 00:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 04:59
#7539
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Цитата:
maxsaf:
А ты уже определился, какой твой язык и твой наро

Мой народ весь народ Казахстана.
Что не так?
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу?
Это ты скачешь в своих глупых вопросах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:03
#7540
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Цитата:
Эл-починно:
А вот нацистов - нужно.

Ну понятно, русскоязычные в Украине, которых ты предлагаешь уничтожать, все нацисты.
Особенно их мирные семьи, два дома последних которые уничтожили вместе с ними..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:05
#7541
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Цитата:
Эл-починно:
Но тебе этого не понять

Ты давно за войну русских против русских.
Это от таких как ты надо держаться на расстоянии, от таких провокаторов из за бугра
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 05:23
#7542
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Цитата:
111:
Мой родной язык русский, что, не видно, на каком пишу? Это ты скачешь в своих глупых вопросах..

Ну и какие по твоему у меня претензии к русскому языку, или к ценникам на нем?)) заврался, дружок))

Цитата:
111: Хех.. Как и тебе наш язык, наши ценники
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