Отправлено: - 23:16

Концерт – часть культурной жизни, а не политической. И если кому-то не по вкусу репертуар или взгляды исполнителя, это ещё не основание вмешиваться в его выступления.

Цитата:Полностью согласенМне плевать например на позицию Любэ по теме войны в Украине. Слушаю просто из-за песенНо если Расторгуев приедет к нам нам концерт и вместо концерта будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка и война в Украине необходима то нафиг и его и его Любэ и всех кто поддерживает такие движения.Концерт он либо концерт а если с агитацией уже политический сход. Если артист едет сюда именно отработать политический заказ, отчитаться об очередной провокации то нафиг таких артистовНе пущать и не давать зарабатывать у нас на наших гражданах.Нефиг им морды баловатьХочешь езжай на Донбасс или в сектор газа и там нуди о войне. У нас не надоКазахстан ни с кем не воюет чтобы у нас тут либо про войну либо против войны рассказы рассказывать