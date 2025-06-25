За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 13:16
Исполняющего обязанности руководителя областной больницы Аскара Махмутова задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде на пр. Кобланды батыра в ночь 22 июня. Его дело рассмотрели в суде в тот же день. Читать новость
Это жандаева кадры? Ну ну, молодцы, пацана по судам мурыжили а этих алканафтов без всяких проблем назначают, отлично, че сказать, пусть месяцами вообще не выходит на работу, уйдёт в запой да и всего делов, дадут в этой же больнице справку, мол так и так, болел, болел живот
Какие все радикальные. Уволить, выгнать. Представьте себя на его месте - поддал - лишился работы. Приятный расклад?
По теме - думаю сильное дисциплинарное взыскание должно последовать. Помимо лишения прав. Дискредитация госслужбы (особенно руководящего состава) , подрыв доверия. Понижение должности не исключено. Как такой человек может руководить большим коллективом, когда сам не прочь переступить через ПДД?
Это не безобидная слабость как может показаться на первый взгляд, это поведение распоясавшегося человека, человека не способного контролировать себя, свои действия, там можно букет всего собрать, опытные психиатры расскажут, он не один такой, в госаппарате вообще полно таких, уполномоченные по этике языки наверное попрятали, в самые укромные места, ни один проктолог не найдет
Совок тихо курит в сторонке. Во времена, во нравы!? Кому какое дело, кто и чем в свободное время занимается? Да ещё и в неоплачиваемом отпуске. Таких разборов полётов, даже при союзе небыло. Куды котимся?
Почему то тут все забыли отметить работу инспекторов ДП которые задержали и не взяли взятку от этого чиновника который наверняка предлагал мзду и не маленькую потому что на кону стояла честь главного врача областной больницы.
.....без всякого сарказма все накинулись на доктора,может он так самовыражается во первых доктор в отпуске в свободное от работы время что хочет то и делает,никто не вправе ему указывать бухать ему или не бухать.Да факт безответственный садится под шафе за руль,но здесь коммуняцкий душок наказания это его личное он ведь не на работу явился бухим...давайте господа определимся или или.......за коммуняк мы или демократию.....
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