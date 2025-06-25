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≡ За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52028
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 13:16
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Исполняющего обязанности руководителя областной больницы Аскара Махмутова задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде на пр. Кобланды батыра в ночь 22 июня. Его дело рассмотрели в суде в тот же день.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
477
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 25.06.25 - 13:16
#1
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Это жандаева кадры? Ну ну, молодцы, пацана по судам мурыжили а этих алканафтов без всяких проблем назначают, отлично, че сказать, пусть месяцами вообще не выходит на работу, уйдёт в запой да и всего делов, дадут в этой же больнице справку, мол так и так, болел, болел живот
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
477
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 25.06.25 - 13:19
#2
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Каких только персонажей нет в нашем госаппарате, больница то государственная, был бы он в частной больнице, никто бы слова не сказал, че с ним беседы вести? Выгнать к чертям и деловой то
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
195
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 13:58
#3
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Поделом этому кадру. Кто-то явно руку приложил с душевной просьбой присмотреться к нему.

[Исправлено: EvilWizard, 25.06.2025 - 15:24]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1471
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 15:27
#4
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Какие все радикальные. Уволить, выгнать.
Представьте себя на его месте - поддал - лишился работы. Приятный расклад?

По теме - думаю сильное дисциплинарное взыскание должно последовать. Помимо лишения прав. Дискредитация госслужбы (особенно руководящего состава) , подрыв доверия. Понижение должности не исключено. Как такой человек может руководить большим коллективом, когда сам не прочь переступить через ПДД?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1662
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 15:33
#5
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Цитата:
vofkakst:
Какие все радикальные. Уволить, выгнать. Представьте себя на его месте - поддал - лишился работы. Приятный расклад?

Представил, нормальный расклад. Вот не пью и... как-то справляюсь, удивительно.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1471
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 15:39
#6
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Цитата:
Карачун:

Согласен.
Но я не совсем это имел в виду.
Представьте, что за любой проступок - сразу гнать в шею. Не совсем нормально
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
195
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 25.06.25 - 15:43
#7
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Цитата:
vofkakst:
Но я не совсем это имел в виду. Представьте, что за любой проступок - сразу гнать в шею.

Там есть за что, а не только за это... :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
477
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 25.06.25 - 17:23
#8
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Это не безобидная слабость как может показаться на первый взгляд, это поведение распоясавшегося человека, человека не способного контролировать себя, свои действия, там можно букет всего собрать, опытные психиатры расскажут, он не один такой, в госаппарате вообще полно таких, уполномоченные по этике языки наверное попрятали, в самые укромные места, ни один проктолог не найдет :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4449
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 18:32
#9
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Совок тихо курит в сторонке. Во времена, во нравы!? Кому какое дело, кто и чем в свободное время занимается? :-x Да ещё и в неоплачиваемом отпуске. Таких разборов полётов, даже при союзе небыло. Куды котимся? :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2244
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 25.06.25 - 22:32
#10
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Цитата:
Исполняющего обязанности руководителя областной больницы Аскара Махмутова задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде на пр. Кобланды батыра в ночь на 22 июня.

Источник:

Почему то тут все забыли отметить работу инспекторов ДП которые задержали и не взяли взятку от этого чиновника который наверняка предлагал мзду и не маленькую потому что на кону стояла честь главного врача областной больницы.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2062
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 26.06.25 - 00:03
#11
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.....без всякого сарказма все накинулись на доктора,может он так самовыражается во первых доктор в отпуске в свободное от работы время что хочет то и делает,никто не вправе ему указывать бухать ему или не бухать.Да факт безответственный садится под шафе за руль,но здесь коммуняцкий душок наказания это его личное он ведь не на работу явился бухим...давайте господа определимся или или.......за коммуняк мы или демократию.....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28072
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 26.06.25 - 01:07
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
доктор в отпуске в свободное от работы время что хочет то и делает

Учителям нельзя в свободное от работы время на шесте крутиться в кабаках. Разрешать так всем и всё сразу, в нерабочее :lol:
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