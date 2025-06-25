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≡ Каждой бабушке свой ларек - Как власти пытаются упорядочить торговлю продуктами с огородов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52028
Каждой бабушке свой ларек - Как власти пытаются упорядочить торговлю продуктами с огородов в Костанае
Отправлено: 25.06.25 - 21:41
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Вчера на пересечении ул. Майлина и ул. Аль-Фараби, возле магазина "Азия", появились три ларька с надписью "Наш продукт". Здесь и раньше костанайцы, в основном пенсионеры, торговали продуктами со своих огородов. Новые прилавки оказались старыми.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45262
Re: Каждой бабушке свой ларек - Как власти пытаются упорядочить...
Отправлено: 25.06.25 - 21:41
#1
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Супермаркеты против бабусек с дач и аким впереди планеты всей.
Стыдно и низко!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2062
Re: Каждой бабушке свой ларек - Как власти пытаются упорядочить...
Отправлено: 25.06.25 - 23:41
#2
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......знаю такую бабусю она торгует зеленью,живёт она в центре в частном секторе да дачу имеет так когда с плантаций урожай иссякает она отправляется на оптовку....
Профайл
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