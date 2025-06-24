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Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52028
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 195
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 10:07
Цитата:
Сколько угодно!
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику, когда едет артист не из их лагеря взглядов, а другие наоборот. Изначально не нужно было лезть туда, куда закон не позволяет лезть. И не разделять, и не устраивать борьбу кланов, а продемонстрировать чёткую законную позицию - концерты не цензурируем. И не было бы такой возни и такой борьбы "кланов". Но нашим то лишь бы лезть со своими запретами - потому что больше не на что не способны.
abaika95:
Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях
Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях
Сколько угодно!
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику, когда едет артист не из их лагеря взглядов, а другие наоборот. Изначально не нужно было лезть туда, куда закон не позволяет лезть. И не разделять, и не устраивать борьбу кланов, а продемонстрировать чёткую законную позицию - концерты не цензурируем. И не было бы такой возни и такой борьбы "кланов". Но нашим то лишь бы лезть со своими запретами - потому что больше не на что не способны.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1471
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 10:42
Всегда смешили эти запреты, цензура, отмена концертов по (якобы) требованиям общественности. Например, я пойду на концерт Земфиры (не дай бог, это просто для примера) -пусть она хоть колесом ходит, агитируя за или против РФ, или кого еще - на мое мнение и убеждения это не повлияет ровным счетом никак. И смысл в этих списках?
Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия. Он - просто медийная физиомордия (весьма надоевшая кстати)
Коррупционеры для государства представляют собой угрозу куда бОльшую.
А наши подражатели- цензоры - это просто неоперившиеся клоуны, которые хотят показать свою значимость. Не зная зачем, но надо лезть
Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия. Он - просто медийная физиомордия (весьма надоевшая кстати)
Коррупционеры для государства представляют собой угрозу куда бОльшую.
А наши подражатели- цензоры - это просто неоперившиеся клоуны, которые хотят показать свою значимость. Не зная зачем, но надо лезть
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 10:50
Цитата:
Вы недооцениваете шутников, Зеленский не даст соврать
vofkakst:
В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником?
В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником?
Вы недооцениваете шутников, Зеленский не даст соврать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7612
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 12:03
Меня удивило почему саму Борисовну включили в иноагенты,она всегда была нейтральна ни за красных,ни за белых. Подумаешь уехала,так она мировая звезда,куда захотела там и живет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7141
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 12:15
Цитата:
А.Б. Пугачёва не признана иностранным агентом в России, Украина также не включала её в какие-либо похожие реестры «иноагентов» или «агентов иностранного влияния».
сайлау курманов:
Меня удивило почему саму Борисовну включили в иноагенты,она всегда была нейтральна ни за красных,ни за белых. Подумаешь уехала,так она мировая звезда,куда захотела там и живет.
Меня удивило почему саму Борисовну включили в иноагенты,она всегда была нейтральна ни за красных,ни за белых. Подумаешь уехала,так она мировая звезда,куда захотела там и живет.
А.Б. Пугачёва не признана иностранным агентом в России, Украина также не включала её в какие-либо похожие реестры «иноагентов» или «агентов иностранного влияния».
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18258
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 12:20
Цитата:
А власть тут причем?
Люди разных взглядов же сами начали возмущаться
Власти два выбора
Либо всех заткнуть либо заткнуть только артистов
Власть пошла по пути наименьшего сопротивления Цитата:
проблема в том что СМИ любит отсасывать эти концерты
И артисты приезжие это знают поэтому и шиздят на пропалую
А мы приграничная зона
Что у нас тут не скажут то эти то те используют в своих пропагандистких сюжетах
"Каста в казахском Костанае высказалась против войны, ура ура Казахстан за Украину!!"
"Каста в соседнем Костанае высказалась против России зачем нам такой сосед?"
И потом вонь начинается из двух лагерей
Оно нам зачем? Лишние нервотрёпки с чужими артистами у которых язык балабольный?
В Хайфе пусть высказываются против войны и против бомбежек
Если могут
EvilWizard:
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику
А власть тут причем?
Люди разных взглядов же сами начали возмущаться
Власти два выбора
Либо всех заткнуть либо заткнуть только артистов
Власть пошла по пути наименьшего сопротивления Цитата:
vofkakst:
Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия.
Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия.
проблема в том что СМИ любит отсасывать эти концерты
И артисты приезжие это знают поэтому и шиздят на пропалую
А мы приграничная зона
Что у нас тут не скажут то эти то те используют в своих пропагандистких сюжетах
"Каста в казахском Костанае высказалась против войны, ура ура Казахстан за Украину!!"
"Каста в соседнем Костанае высказалась против России зачем нам такой сосед?"
И потом вонь начинается из двух лагерей
Оно нам зачем? Лишние нервотрёпки с чужими артистами у которых язык балабольный?
В Хайфе пусть высказываются против войны и против бомбежек
Если могут
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1707
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 14:13
Цитата:
Ну тут уже зависит от внутреннего стержня. Азамат продался,а эти пацаны не смогли. У всех совесть разная.
Добринцофф:
Слепаков,Руслан Белый,Незлобин
Слепаков,Руслан Белый,Незлобин
Ну тут уже зависит от внутреннего стержня. Азамат продался,а эти пацаны не смогли. У всех совесть разная.
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 15:38
Цитата:
Цитата:
Я у тебя как владельца супермаркета хочу поинтересоваться, ты сам должен был лезть в политику и поддерживать Путина , радоваться СВО, и нападать на противников войны все эти три года?
Или у тебя самое любимое дело это хвалить Путина?
Добринцофф:
Цитата:
Конечно он с мозгами,как и другие известные комики у которых хватило ума не лезть в политику,а просто заниматься своим любим делом.
Я у тебя как владельца супермаркета хочу поинтересоваться, ты сам должен был лезть в политику и поддерживать Путина , радоваться СВО, и нападать на противников войны все эти три года?
Или у тебя самое любимое дело это хвалить Путина?
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 15:44
Уид тут был, ушел по политическим мотивам, за то что в НГ критикуют Путина и СВО.
У него было любимое дело?
Почему при словосочетании Миру Мир, у людей, сторонников Путина это вызывает ненависть?
И почему если говорят мы замочим украинцев и сожжем их города, утопим их детей, чтоб не выросли и не мстили, на это украинцы не должны обращать внимания?
В эти игры играют двое, не один.,
У него было любимое дело?
Почему при словосочетании Миру Мир, у людей, сторонников Путина это вызывает ненависть?
И почему если говорят мы замочим украинцев и сожжем их города, утопим их детей, чтоб не выросли и не мстили, на это украинцы не должны обращать внимания?
В эти игры играют двое, не один.,
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 18:23
Цитата:
Трое. Ты себя забыл. Не русский, не украинец, а туда же.
111:
В эти игры играют двое, не один.,
В эти игры играют двое, не один.,
Трое. Ты себя забыл. Не русский, не украинец, а туда же.
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 18:29
Цитата:
В данном случае только две противоборствующие стороны.
За Украину или за войну как Добринцов и ты.
Вы же сразу определились что Путин прав и должен уничтожить ее.
Как и этот наш русский комик с нашего русского мира.
Ему ответили.
maxsaf:
Трое
Трое
В данном случае только две противоборствующие стороны.
За Украину или за войну как Добринцов и ты.
Вы же сразу определились что Путин прав и должен уничтожить ее.
Как и этот наш русский комик с нашего русского мира.
Ему ответили.
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 18:34
Цитата:
А дело даже не в правоте. Пусть хоть миллион раз не прав. Есть аксиома - ядерные державы не проигрывают в одиночку. А дальше можно уже строить возможное развитие событий, опираясь на этот неоспоримый факт.
111:
Вы же сразу определились что Путин прав
Вы же сразу определились что Путин прав
А дело даже не в правоте. Пусть хоть миллион раз не прав. Есть аксиома - ядерные державы не проигрывают в одиночку. А дальше можно уже строить возможное развитие событий, опираясь на этот неоспоримый факт.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10345
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 20:51
Цитата:
Нивный ты,всё продаётся и всё покупается,надо только выбрать от кого получать деньги,Азамат сделал свой выбор,а эти пацаны свой вот и всё.
Сабыр:
Ну тут уже зависит от внутреннего стержня. Азамат продался,а эти пацаны не смогли. У всех совесть разная
Ну тут уже зависит от внутреннего стержня. Азамат продался,а эти пацаны не смогли. У всех совесть разная
Нивный ты,всё продаётся и всё покупается,надо только выбрать от кого получать деньги,Азамат сделал свой выбор,а эти пацаны свой вот и всё.
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 21:37
Цитата:
Поэтому ты как украинец согласен с Путиным, чтобы он уничтожил Украину и твой народ?
А почему только вас украинцев, почему не латышей, армян и тд?
Ты об этом не задумывался?
Может просто у тебя проблема какая со своим народом?
maxsaf:
Есть аксиома - ядерные державы не проигрывают
Есть аксиома - ядерные державы не проигрывают
Поэтому ты как украинец согласен с Путиным, чтобы он уничтожил Украину и твой народ?
А почему только вас украинцев, почему не латышей, армян и тд?
Ты об этом не задумывался?
Может просто у тебя проблема какая со своим народом?
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 22:34
Цитата:
Хм..
Ты когда назвал вторжение Путина в Украину правильным решением, руководствовался только деньгами?
Или своими мозгами, где война это правильный вариант?
Ну ты не бедный человек думаю, и поэтому делаю вывод, что тебе деньги за это не нужны, просто ты сам такой, как и этот русский комик..
Добринцофф:
Нивный ты,всё продаётся и всё покупается,надо только выбрать от кого получать деньги,А
Нивный ты,всё продаётся и всё покупается,надо только выбрать от кого получать деньги,А
Хм..
Ты когда назвал вторжение Путина в Украину правильным решением, руководствовался только деньгами?
Или своими мозгами, где война это правильный вариант?
Ну ты не бедный человек думаю, и поэтому делаю вывод, что тебе деньги за это не нужны, просто ты сам такой, как и этот русский комик..
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