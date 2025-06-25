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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:01
----Тут , на форуме - все дурачье , кроме одного единственного
---Пошел я лучше спать А то ещё может грушевым надышусь ? Вдруг он по интернету передаетсЯ ???
---Пошел я лучше спать А то ещё может грушевым надышусь ? Вдруг он по интернету передаетсЯ ???
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:05
Цитата:
Да, а то что то много сочиняешь и птшешь клевету.
О том, чего я не говорил.
Лучше иди и проспись.
Гога:
Пошел я лучше спать
Пошел я лучше спать
Да, а то что то много сочиняешь и птшешь клевету.
О том, чего я не говорил.
Лучше иди и проспись.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:08
Цитата:
Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи?
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 01:09]
111:
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..
Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи?
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 01:09]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:23
Цитата:
Весь мир суннитских монархий, которые дали Трампу сделок на 4 триллионо долларов и подарили самолетик просто так..
Кто там, саудиты, Катар, какие там еще страны, которые руками Израиля опустили Иран?
Та же Сирия, которую у России отобрал друг Эрдоган
maxsaf:
Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи
Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи
Весь мир суннитских монархий, которые дали Трампу сделок на 4 триллионо долларов и подарили самолетик просто так..
Кто там, саудиты, Катар, какие там еще страны, которые руками Израиля опустили Иран?
Та же Сирия, которую у России отобрал друг Эрдоган
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:33
И что впжно, как Иран ответил, предупредил американцев, куда в какую степь будет пулять свои 6 или 12 ракет в Бахрейне.
Само собой эту отмашку легко сбили американцы.
И теперь Трамп на коне, он миротворец, закончил третью мировую..
Нобелевка от Пакистана, где он так же закончил ядерную войну, обеспечена..
Хотя они с Индией сами договорились..
Но это не важно
Само собой эту отмашку легко сбили американцы.
И теперь Трамп на коне, он миротворец, закончил третью мировую..
Нобелевка от Пакистана, где он так же закончил ядерную войну, обеспечена..
Хотя они с Индией сами договорились..
Но это не важно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 05:12
Цитата:
Цитата:
Инопланетяне, руками суннитов. Все сходится
111:
Весь мир суннитских монархий
Весь мир суннитских монархий
Цитата:
111:
которые руками Израиля
которые руками Израиля
Инопланетяне, руками суннитов. Все сходится
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:33
Цитата:
Да, если Евреев считать инопланетянами.
Сунниты победили.
Если раньше хитрые евреи использовали глупых арабов и тупых европейцев, то сейчас ровно все наоборот.
О чем сознался Мерц..
maxsaf:
Инопланетяне
Инопланетяне
Да, если Евреев считать инопланетянами.
Сунниты победили.
Если раньше хитрые евреи использовали глупых арабов и тупых европейцев, то сейчас ровно все наоборот.
О чем сознался Мерц..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:36
Цитата:
Мерц - суннит? )) евреи командовали суннитами? Ты заврался, дружок))
111:
О чем сознался Мерц..
О чем сознался Мерц..
Мерц - суннит? )) евреи командовали суннитами? Ты заврался, дружок))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:43
Цитата:
Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.
Или он правда суннит и у тебя есть его биография, ну то что обрезанный хотя бы?
maxsaf:
Мерц - суннит? ))
Мерц - суннит? ))
Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.
Или он правда суннит и у тебя есть его биография, ну то что обрезанный хотя бы?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:44
Вот Пашинян докажет что он необрезанный, придет в какую то церковь и там его забацают.
А про Мерца нет, не слышал, что обрезанный..
А про Мерца нет, не слышал, что обрезанный..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 19:29
Цитата:
Порешь чушь тут только ты, утверждая, что одни мусульмане поставили на колени других мусульман, чьими-то руками.
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:31]
111:
Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.
Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.
Порешь чушь тут только ты, утверждая, что одни мусульмане поставили на колени других мусульман, чьими-то руками.
Цитата:
111: Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:31]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 19:32
Цитата:
Тебя ищет, а ты прячешься за гаражами
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:33]
111:
Где Путин?
Где Путин?
Тебя ищет, а ты прячешься за гаражами
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:33]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 20:01
Цитата:
Публичное выражение неприязни по национальному признаку, за это тебе срок светит.
111:
Что мне в вас украинцах не нравится
Что мне в вас украинцах не нравится
Публичное выражение неприязни по национальному признаку, за это тебе срок светит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 21:39
Цитата:
Хех..
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..
maxsaf:
Публичное выражение неприязни по национальному признаку, з
Публичное выражение неприязни по национальному признаку, з
Хех..
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 22:33
Цитата:
Вот когда сам поймёшь, то и много других вопросов отпадут сами собой. Удачи в самопоиске.
111: А почему только вас украинцев, почему не латышей, армян и тд?
Вот когда сам поймёшь, то и много других вопросов отпадут сами собой. Удачи в самопоиске.
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