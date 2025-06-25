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≡ “Спим на полу, нервы на пределе“. Десятки казахстанцев застряли в транзитной зоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52028
“Спим на полу, нервы на пределе“. Десятки казахстанцев застряли в транзитной зоне
Отправлено: 25.06.25 - 21:36
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После эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем десятки казахстанцев оказались заблокированы в транзитной зоне международного аэропорта Хамад в Дохе (Катар). Люди не могут вылететь уже несколько суток. Среди застрявших — семьи с детьми, младенцами, юные спортсмены.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4445
Re: “Спим на полу, нервы на пределе“. Десятки казахстанцев...
Отправлено: 25.06.25 - 21:36
#1
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//"Мы с семьей возвращаемся из Германии в Казахстан.//

Странный маршрут однако из Германии в Казахстан, через Катар?! :-x
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