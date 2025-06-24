Отправлено: - 12:20

EvilWizard:

Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику

vofkakst:

Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия.

Цитата:А власть тут причем?Люди разных взглядов же сами начали возмущатьсяВласти два выбораЛибо всех заткнуть либо заткнуть только артистовВласть пошла по пути наименьшего сопротивления Цитата:проблема в том что СМИ любит отсасывать эти концертыИ артисты приезжие это знают поэтому и шиздят на пропалуюА мы приграничная зонаЧто у нас тут не скажут то эти то те используют в своих пропагандистких сюжетах"Каста в казахском Костанае высказалась против войны, ура ура Казахстан за Украину!!""Каста в соседнем Костанае высказалась против России зачем нам такой сосед?"И потом вонь начинается из двух лагерейОно нам зачем? Лишние нервотрёпки с чужими артистами у которых язык балабольный?В Хайфе пусть высказываются против войны и против бомбежекЕсли могут