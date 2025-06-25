Отправлено: - 19:29

111:

Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.

111: Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:31]

Цитата:Порешь чушь тут только ты, утверждая, что одни мусульмане поставили на колени других мусульман, чьими-то руками.Цитата: