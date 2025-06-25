НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 502 из 502«1...500501502
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:01
#7516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Тут , на форуме - все дурачье , кроме одного единственного



---Пошел я лучше спать :lol: А то ещё может грушевым надышусь ? Вдруг он по интернету передаетсЯ ??? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:05
#7517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пошел я лучше спать

Да, а то что то много сочиняешь и птшешь клевету.
О том, чего я не говорил.
Лучше иди и проспись.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:08
#7518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..

Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи?

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 01:09]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:23
#7519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто конкретно? Трамп? Израиль? Казахи

Весь мир суннитских монархий, которые дали Трампу сделок на 4 триллионо долларов и подарили самолетик просто так..
Кто там, саудиты, Катар, какие там еще страны, которые руками Израиля опустили Иран?
Та же Сирия, которую у России отобрал друг Эрдоган
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 00:33
#7520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что впжно, как Иран ответил, предупредил американцев, куда в какую степь будет пулять свои 6 или 12 ракет в Бахрейне.
Само собой эту отмашку легко сбили американцы.
И теперь Трамп на коне, он миротворец, закончил третью мировую..
Нобелевка от Пакистана, где он так же закончил ядерную войну, обеспечена..
Хотя они с Индией сами договорились..
Но это не важно
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 05:12
#7521
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Весь мир суннитских монархий

Цитата:
111:
которые руками Израиля

Инопланетяне, руками суннитов. Все сходится :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:33
#7522
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Инопланетяне

Да, если Евреев считать инопланетянами.
Сунниты победили.
Если раньше хитрые евреи использовали глупых арабов и тупых европейцев, то сейчас ровно все наоборот.
О чем сознался Мерц..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:36
#7523
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О чем сознался Мерц..

Мерц - суннит? )) евреи командовали суннитами? Ты заврался, дружок))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:43
#7524
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мерц - суннит? ))

Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.
Или он правда суннит и у тебя есть его биография, ну то что обрезанный хотя бы?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 18:44
#7525
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Пашинян докажет что он необрезанный, придет в какую то церковь и там его забацают.
А про Мерца нет, не слышал, что обрезанный..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 19:29
#7526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что мне в вас украинцах не нравится, так это спороть чушь и задать ею вопрос.

Порешь чушь тут только ты, утверждая, что одни мусульмане поставили на колени других мусульман, чьими-то руками.
Цитата:
111: Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..


[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:31]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 19:32
#7527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Где Путин?

Тебя ищет, а ты прячешься за гаражами :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2025 - 20:33]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 20:01
#7528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что мне в вас украинцах не нравится

Публичное выражение неприязни по национальному признаку, за это тебе срок светит.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45257
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.06.25 - 21:39
#7529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Публичное выражение неприязни по национальному признаку, з

Хех..
Как и тебе наш язык, наши ценники и весь наш народ..
Профайл
Страница 502 из 502«1...500501502
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS