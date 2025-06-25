Re: «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую...

Отправлено: - 18:24

У меня тут по соседству собаку погрызли...на уливление другие собаки. Добротно так, со знанием дела. Там раны были посерьезнее чем на этом барбосе. Ну и тоже коллэга Анастасии "по цеху" поволокла ее лечиться. Собаку зашили, она даже заросла, и дама та довольная своим "добрым" делом приперла собачку обратно. Я конечно посмотрел на добродетельницу с укоризной а больше с сожалением к её недугу. Ну и через три дни собаку снова погрызли... На собак что грызут героиню моего сюжета никто не хочет дела завести, не? Может они тоже "хладнокровно" за шею таскают!!? Или типа когда собаки друг к другу так относятся это нормально?

Другой сюжет. Припер бывший сосед собаку, говорит подобрал на дороге её машина сбила. Собака заросла всё нормально...и её ещё раз машина сбила, не так критично как в первый раз но тем не менее. Вот добродетельные оба!!! Мы типа молодцы, а что с теми собаками дальше будет, то не наша заботушка.