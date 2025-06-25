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≡ «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую собаку спасают волонтеры в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52026
«Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую собаку спасают волонтеры в Костанае
Отправлено: 25.06.25 - 18:24
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О том, что на улице 8 Марта, между домами № 79 и № 81, нашли собаку с огнестрельными ранениями, сообщила поздно вечером 24 июня волонтёр ОО «Надежда Плюс KST» Анастасия СЕРИКОВА в Instagram.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1662
Re: «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую...
Отправлено: 25.06.25 - 18:24
#1
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У меня тут по соседству собаку погрызли...на уливление другие собаки. Добротно так, со знанием дела. Там раны были посерьезнее чем на этом барбосе. Ну и тоже коллэга Анастасии "по цеху" поволокла ее лечиться. Собаку зашили, она даже заросла, и дама та довольная своим "добрым" делом приперла собачку обратно. Я конечно посмотрел на добродетельницу с укоризной а больше с сожалением к её недугу. Ну и через три дни собаку снова погрызли... На собак что грызут героиню моего сюжета никто не хочет дела завести, не? Может они тоже "хладнокровно" за шею таскают!!? Или типа когда собаки друг к другу так относятся это нормально?
Другой сюжет. Припер бывший сосед собаку, говорит подобрал на дороге её машина сбила. Собака заросла всё нормально...и её ещё раз машина сбила, не так критично как в первый раз но тем не менее. Вот добродетельные оба!!! Мы типа молодцы, а что с теми собаками дальше будет, то не наша заботушка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45254
Re: «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую...
Отправлено: 25.06.25 - 18:36
#2
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Опять у зоозащитников, которые сами выкидывпют собак и кошек на улицу, кто то виноват..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1471
Re: «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую...
Отправлено: 25.06.25 - 18:48
#3
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НГ превращается в личный блог этой конторки. Пора бы газете брать деньги за пиар
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1438
Re: «Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую...
Отправлено: 25.06.25 - 19:10
#4
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Насчёт собак не знаю, с за стрельбу огнестрелом в черте города привлекать надо, с конфискацией оружия.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1471
«Стреляли намеренно и хладнокровно» - Тяжелораненую бродячую собаку спасают волонтеры в Костанае
Отправлено: 25.06.25 - 19:18
#5
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Цитата:
Дантист:

И как всегда в таких случаях бывает, ни одной рабочей камеры в ближайшем радиусе.

Тут варианта два - проверять охотников, либо конторы, занимающиеся отловом. Не у каждого есть дробовики. Круг подозреваемых значительно узок
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