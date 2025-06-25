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≡ Около 800 тысяч сайгаков могут попасть под отстрел в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52026
Около 800 тысяч сайгаков могут попасть под отстрел в Казахстане
Отправлено: 25.06.25 - 18:41
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Сколько сайгаков могут изъять в рамках регулирования их численности, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. На прошлой неделе учёные завершили научное обоснование по этому вопросу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45254
Re: Около 800 тысяч сайгаков могут попасть под отстрел в...
Отправлено: 25.06.25 - 18:41
#1
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Да хоть всех расстрелять, и то мясо..
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