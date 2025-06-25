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Около 800 тысяч сайгаков могут попасть под отстрел в Казахстане
Около 800 тысяч сайгаков могут попасть под отстрел в Казахстане
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