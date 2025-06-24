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≡ Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52024
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
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Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
195
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 10:07
#15
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Цитата:
abaika95:
Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях

Сколько угодно!
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику, когда едет артист не из их лагеря взглядов, а другие наоборот. Изначально не нужно было лезть туда, куда закон не позволяет лезть. И не разделять, и не устраивать борьбу кланов, а продемонстрировать чёткую законную позицию - концерты не цензурируем. И не было бы такой возни и такой борьбы "кланов". Но нашим то лишь бы лезть со своими запретами - потому что больше не на что не способны.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1469
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 10:42
#16
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Всегда смешили эти запреты, цензура, отмена концертов по (якобы) требованиям общественности. Например, я пойду на концерт Земфиры (не дай бог, это просто для примера) -пусть она хоть колесом ходит, агитируя за или против РФ, или кого еще - на мое мнение и убеждения это не повлияет ровным счетом никак. И смысл в этих списках?

Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия. Он - просто медийная физиомордия (весьма надоевшая кстати)
Коррупционеры для государства представляют собой угрозу куда бОльшую.

А наши подражатели- цензоры - это просто неоперившиеся клоуны, которые хотят показать свою значимость. Не зная зачем, но надо лезть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28063
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 10:50
#17
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Цитата:
vofkakst:
В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником?

Вы недооцениваете шутников, Зеленский не даст соврать ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7612
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 12:03
#18
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Меня удивило почему саму Борисовну включили в иноагенты,она всегда была нейтральна ни за красных,ни за белых. Подумаешь уехала,так она мировая звезда,куда захотела там и живет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7141
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 12:15
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
Меня удивило почему саму Борисовну включили в иноагенты,она всегда была нейтральна ни за красных,ни за белых. Подумаешь уехала,так она мировая звезда,куда захотела там и живет.


А.Б. Пугачёва не признана иностранным агентом в России, Украина также не включала её в какие-либо похожие реестры «иноагентов» или «агентов иностранного влияния».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18258
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 12:20
#20
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Цитата:
EvilWizard:
Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику

А власть тут причем?
Люди разных взглядов же сами начали возмущаться
Власти два выбора
Либо всех заткнуть либо заткнуть только артистов
Власть пошла по пути наименьшего сопротивления Цитата:
vofkakst:
Этот пошутил, и все, опасность? В чем угроза безопасности целой страны представляется одним (!) шутником? Это не человек с ядерной кнопкой в чемоданчике, у него нет лабораторий по производству биооружия.

проблема в том что СМИ любит отсасывать эти концерты
И артисты приезжие это знают поэтому и шиздят на пропалую
А мы приграничная зона
Что у нас тут не скажут то эти то те используют в своих пропагандистких сюжетах

"Каста в казахском Костанае высказалась против войны, ура ура Казахстан за Украину!!"

"Каста в соседнем Костанае высказалась против России зачем нам такой сосед?"

И потом вонь начинается из двух лагерей

Оно нам зачем? Лишние нервотрёпки с чужими артистами у которых язык балабольный?
В Хайфе пусть высказываются против войны и против бомбежек
Если могут
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1707
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 14:13
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Слепаков,Руслан Белый,Незлобин

Ну тут уже зависит от внутреннего стержня. Азамат продался,а эти пацаны не смогли. У всех совесть разная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45247
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 15:38
#22
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Конечно он с мозгами,как и другие известные комики у которых хватило ума не лезть в политику,а просто заниматься своим любим делом.

Я у тебя как владельца супермаркета хочу поинтересоваться, ты сам должен был лезть в политику и поддерживать Путина , радоваться СВО, и нападать на противников войны все эти три года?
Или у тебя самое любимое дело это хвалить Путина?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45247
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 15:44
#23
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Уид тут был, ушел по политическим мотивам, за то что в НГ критикуют Путина и СВО.
У него было любимое дело?
Почему при словосочетании Миру Мир, у людей, сторонников Путина это вызывает ненависть?
И почему если говорят мы замочим украинцев и сожжем их города, утопим их детей, чтоб не выросли и не мстили, на это украинцы не должны обращать внимания?
В эти игры играют двое, не один.,
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