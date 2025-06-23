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Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52024
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 16:58
После первой попытке суицида Ивана СТЕПАНОВА привезли в центр психического здоровья в Тобыле. Там он написал отказную и его выпустили. Как считает судья Жаннат ТЛЕУБАЕВА, при явной опасности для себя и окружающих.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 194
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 12:32
Я лично рад, что суд обратил внимание на это обстоятельство и дал оценку - что была реальная возможность избежать трагедии, если бы система здравоохранения работала надлежащим образом. Допускаю, что публикации в своё время "НГ" по этому моменту как-то и где-то суд подсмотрел и даже прочитал - и тоже задумался: ну как ТАК-ТО?!
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 13:56
После первой попыткЕ..
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 13:58
Цитата:
пруфы есть?
инфа 100?
даже США, даже Трамп.. ну ничего себе..
абике:
Это будет почти миллиард казахстанских тенге!
Это будет почти миллиард казахстанских тенге!
пруфы есть?
инфа 100?
даже США, даже Трамп.. ну ничего себе..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2622
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 14:07
Цитата:
Исправил. Спасибо
директор пляжа:
После первой попыткЕ..
После первой попыткЕ..
Исправил. Спасибо
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45244
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 24.06.25 - 15:02
Дело хотят представить так, что виновата теперь психушка.
Странно.
Виноватый тут один и это та, которую обзывают сожительницей, то есть в миру, смотрим в тырнет:
-"Разг. устар. Та, которая находится в половой связи с каким-либо мужчиной."
Именно она его и привела для такой связи и спровоцировала смерть сына
Странно.
Виноватый тут один и это та, которую обзывают сожительницей, то есть в миру, смотрим в тырнет:
-"Разг. устар. Та, которая находится в половой связи с каким-либо мужчиной."
Именно она его и привела для такой связи и спровоцировала смерть сына
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18258
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 23:38
Цитата:
Нет
Показания они такие уже после убийства дали Цитата:
Если бы вены у него распашеные были его бы госпитализировали на трое суток
А там врач скорой также отказ от госпитализации получил и свалил
Статью то читал?
Цитата:
Тоже не за что
Он хулиганил или на улице приставал к прохожим? Заявление на него сожительница то не написала Цитата:
Когда водитель пьяный сбивает кого-то, врач кто сидел на медосмотре при получении тем прав тоже виноват что выдал права будущему убийце?
Цитата:
Да
Если у психушки нет оснований по закону закрывать человека никто не обязан нарушать закон или обязан?
Цитата:
Последствия говорят о том что совершено убийство
Убийца сел
Причем тут врач кто не нарушил закона не закрыв будущего убийцу не имея оснований на это?
Степанова вообще за субъекта уже не считаем? Он априори у нас дикий зверь получается?
Цитата:
А в чем неверное толкование? На суде что-то об это умолчали
Где оно неверное то? Цитата:
Аудит тоже ничего не нашел противоправного в деле врачей
Цитата:
Бывает и так-то и вот ещё как-то вот так вот и по другому ещё
Крайнего зачем искать в деле обычного убийцы котрый уже сел? Причем искать с фонариком в темной комнате
Эл-починно:
Да и показания тех- кто его спас, не достаточно?
Да и показания тех- кто его спас, не достаточно?
Нет
Показания они такие уже после убийства дали Цитата:
Эл-починно:
Трубы он с порезанными венами
Трубы он с порезанными венами
Если бы вены у него распашеные были его бы госпитализировали на трое суток
А там врач скорой также отказ от госпитализации получил и свалил
Статью то читал?
Цитата:
maxsaf:
Ну тогда должны были в трезвяк закрыть
Ну тогда должны были в трезвяк закрыть
Тоже не за что
Он хулиганил или на улице приставал к прохожим? Заявление на него сожительница то не написала Цитата:
EvilWizard:
просто руководствуясь тяжестью наступивших общественно-опасных последствий
просто руководствуясь тяжестью наступивших общественно-опасных последствий
Когда водитель пьяный сбивает кого-то, врач кто сидел на медосмотре при получении тем прав тоже виноват что выдал права будущему убийце?
Цитата:
EvilWizard:
Что Вы хотите доказать, что врачи были правы, проигнорировав решение скорой и полиции принудительно доставить Степанова в больничку
Что Вы хотите доказать, что врачи были правы, проигнорировав решение скорой и полиции принудительно доставить Степанова в больничку
Да
Если у психушки нет оснований по закону закрывать человека никто не обязан нарушать закон или обязан?
Цитата:
EvilWizard:
Так наступившие последствия говорят сами за себя
Так наступившие последствия говорят сами за себя
Последствия говорят о том что совершено убийство
Убийца сел
Причем тут врач кто не нарушил закона не закрыв будущего убийцу не имея оснований на это?
Степанова вообще за субъекта уже не считаем? Он априори у нас дикий зверь получается?
Цитата:
EvilWizard:
. А неверное толкование
. А неверное толкование
А в чем неверное толкование? На суде что-то об это умолчали
Где оно неверное то? Цитата:
EvilWizard:
, а остальное - это способ защиты и попытка врачей психучреждения избежать ответственности и наказания.
, а остальное - это способ защиты и попытка врачей психучреждения избежать ответственности и наказания.
Аудит тоже ничего не нашел противоправного в деле врачей
Цитата:
EvilWizard:
и тоже задумался: ну как ТАК-ТО?!
и тоже задумался: ну как ТАК-ТО?!
Бывает и так-то и вот ещё как-то вот так вот и по другому ещё
Крайнего зачем искать в деле обычного убийцы котрый уже сел? Причем искать с фонариком в темной комнате
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18258
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 23:46
Цитата:
Это протокольный формат написания от лица врача означает что пациент вел себя адекватно, галюников не видит, бредовые идеи не высказывает,ничего плохого не выявлено
Когда тебя по пьяной волне закроют и приведут к психиатру не вздумай расказывать пол соседа Колю из 1989 года котрый тебе всю жизнь испортил, поэтому ты теперь такой вот, это явный указатель на бред
Эл-починно:
А он и не должен был её выявлять, он мог её проявлять, а вот выявлять должны были именно врачи.
А он и не должен был её выявлять, он мог её проявлять, а вот выявлять должны были именно врачи.
Это протокольный формат написания от лица врача означает что пациент вел себя адекватно, галюников не видит, бредовые идеи не высказывает,ничего плохого не выявлено
Когда тебя по пьяной волне закроют и приведут к психиатру не вздумай расказывать пол соседа Колю из 1989 года котрый тебе всю жизнь испортил, поэтому ты теперь такой вот, это явный указатель на бред
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18258
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 24.06.25 - 23:55
Когда у человека, собака котрая всегда была тихая и спокойная вдруг кидается на детей и кусает их, виноват человек
Когда у водителя машина никогда не барахливашая вдруг отказывает в тормозах и сбивает бабульку, виноват водитель
Когда у врача привезенный среди ночи алкаш не высказывает ничего такого по чему его стоило бы положить в психушку на лечение (ограничение свободы так-то на секундочку), и этот алкаш через час совершает убийство, виноват только алкаш
Потомучто в первую очередь
1) он дееспособен
2) юридически субьектен
3) совершеннолетний
Всё
А вот если бы! Если бы. Пациента психушки, врачи раньше времени бы выпустили из учреждения решив что пациент уже не представляет опасности (после курса лечения) и пациент тут же убивает кого-то на улице, то к врачам уже есть большие вопросы.
Когда у водителя машина никогда не барахливашая вдруг отказывает в тормозах и сбивает бабульку, виноват водитель
Когда у врача привезенный среди ночи алкаш не высказывает ничего такого по чему его стоило бы положить в психушку на лечение (ограничение свободы так-то на секундочку), и этот алкаш через час совершает убийство, виноват только алкаш
Потомучто в первую очередь
1) он дееспособен
2) юридически субьектен
3) совершеннолетний
Всё
А вот если бы! Если бы. Пациента психушки, врачи раньше времени бы выпустили из учреждения решив что пациент уже не представляет опасности (после курса лечения) и пациент тут же убивает кого-то на улице, то к врачам уже есть большие вопросы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28063
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 25.06.25 - 00:05
Цитата:
Цитата:
Одних закрывают, других не закрывают? Странно
abaika95:
Когда тебя по пьяной волне закроют
Когда тебя по пьяной волне закроют
Цитата:
abaika95:
Он хулиганил или на улице приставал к прохожим? Заявление на него сожительница то не написала
Он хулиганил или на улице приставал к прохожим? Заявление на него сожительница то не написала
Одних закрывают, других не закрывают? Странно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18258
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 25.06.25 - 12:28
Цитата:
Ну мало ли
Вдруг электрон на остановках пьяный сикает
Или к людям пристает
maxsaf:
Одних закрывают, других не закрывают? Странно
Одних закрывают, других не закрывают? Странно
Ну мало ли
Вдруг электрон на остановках пьяный сикает
Или к людям пристает
-
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