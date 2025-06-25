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≡ Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52024
Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
Отправлено: 25.06.25 - 12:08
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- В планах реализация 6 участков, - отметил Марат Темирбаев. - В Кунае будут выставлены участки для строительства универсального магазина, крытого рынка, аптеки, гостиницы, предприятия общепита и магазина продуктов. А в Береке - под строительство многоэтажного дома.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1467
Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
Отправлено: 25.06.25 - 12:08
#1
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Цитата:
Сразу всех предупреждаю, что поменять целевое назначение нельзя, - сказал аким. - Если это аптека, то там должна быть аптека, а не дом. Можете не рассчитывать выкупить участок и строить что вздумается!


Помнится, halykbank на площади целинников строился как дворец бракосочетаний, а Азия (что возле базара, по Амангельды-Алтынсарина) - как оранжерея. Сделали филармонию зданием для госорганов, ресторан- ЦОНом, вокзал - базаром. Реконструкция старинного здания в самом центре города обернулась полным сносом и возведением нового дома с нуля. Лукавством попахивает)))

[Исправлено: vofkakst, 25.06.2025 - 12:09]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3779
Re: Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят...
Отправлено: 25.06.25 - 12:22
#2
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Цитата:

Исключения будут, если есть необходимость и они соответствуют генплану и выглядят эстетично.

А кто и как определяет эстетично выглядит или нет? Дизайнеры, художники, скульпторы или чиновник в акимате? вот уж где лазейка для коррупции...
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