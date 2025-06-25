Отправлено: - 12:08

Сразу всех предупреждаю, что поменять целевое назначение нельзя, - сказал аким. - Если это аптека, то там должна быть аптека, а не дом. Можете не рассчитывать выкупить участок и строить что вздумается!

[Исправлено: vofkakst, 25.06.2025 - 12:09]

Цитата:Помнится, halykbank на площади целинников строился как дворец бракосочетаний, а Азия (что возле базара, по Амангельды-Алтынсарина) - как оранжерея. Сделали филармонию зданием для госорганов, ресторан- ЦОНом, вокзал - базаром. Реконструкция старинного здания в самом центре города обернулась полным сносом и возведением нового дома с нуля. Лукавством попахивает)))