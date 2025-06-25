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Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
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