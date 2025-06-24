Отправлено: - 10:07

abaika95:

Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях

Цитата:Сколько угодно!Я лично считаю, что власти этому сами положили начало. Когда кого-то артиста запретили - или украинского, или российского. Публика для себя сделала вывод - теперь будем блюдить за тем, чтобы других не пущали и начинают истерику, когда едет артист не из их лагеря взглядов, а другие наоборот. Изначально не нужно было лезть туда, куда закон не позволяет лезть. И не разделять, и не устраивать борьбу кланов, а продемонстрировать чёткую законную позицию - концерты не цензурируем. И не было бы такой возни и такой борьбы "кланов". Но нашим то лишь бы лезть со своими запретами - потому что больше не на что не способны.