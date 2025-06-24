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≡ "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52022
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 24.06.25 - 16:32
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- Завтра СМИ напишут, что повторно вскрывают асфальт... Кто плохой? Точно не Плотников и Аужанов! Аким, потому что не видит, не смотрит, не понимает, что делает. Это будет обсуждаться, - посетовал Марат Жундубаев.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
28
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 16:32
#1
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Так и не ответили на совещании ни аким, ни КТЭК когда будут делать то этот порыв на Баймагамбетова? С 12 мая сидим без горячей воды, пока они там решают вскрывать или не вскрывать! Задолбали если честно уже. :-(
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
947
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 16:55
#2
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Правильно! Вот с этого надо каждую планерку открывать и наказывать каждого исполнителя по Трудовому Кодексу и возмещать ущерб из их личного кармана за укладку нового асфальта! По другому чиновники не понимают! Меняйте не только трубы, но и чиновников бестолковых тоже! Сейчас в стране много спецов, которые могут носить папку и поэтому естественный отбор среди них никто не запрещал! Просто никакой жалости, вот тогда постоянный контроль заставит многих чиновников либо уволится либо работать на качество, не нанося ущерб казне гос-ва, которую постоянно либо воруют, либо бесплатно раздают на любой стон!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1466
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 18:13
#3
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Кажется, еще немного, и до властей допрет, что согласовывать все нужно... Браво!
Год 2024, на тарана очень долго не было разметки. Только ее нанесли -начали снимать асфальт для устранения колейности. Нецелевое расходование бюджетных средств. Хоть пальчиком кому погрозил наш градоначальник? Нет.
А не помешало бы

А за изуродованную улицу Гоголя (от Абая и до Чехова) кто в ответе? Трубы поменяли, асфальт ушатали весь, а восстанавливать то кто будет? И когда?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8128
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 25.06.25 - 07:39
#4
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Цитата://Надо справедливо вас наказать.//

Справедливо это как: - выставить их фамилии (инженера и директора) на чатах в этих домах, на городской доске Позора, и самое главное: - все повторные работы и стоимость нового асфальта за счёт БЕСТОЛКОВЫХ гл. инженера и директора- вот это СПРАВЕДЛИВО, а не за счёт тех же жильцов-налогоплательщиков.
Или справеливо по жундубевски: - выговор и пальчиком погрозить, без учёта мат.затрат ????
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1706
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 25.06.25 - 09:32
#5
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Цитата:
ACROS:
выставить их фамилии

Глупо это,этот бывший аким Аужанов,ладно,по любому найдёт себе очередное теплое местечко,а Плотников уволится и кто будет вместо него работать? Вы об этом думаете? Или тоже, ничего не понимающий в этой отрасли, акимчик какой-нибудь на его место сядет? Людей нет шарящих! И Плотников далеко не самый худший вариант!
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