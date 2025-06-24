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"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
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