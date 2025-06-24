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Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52022
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 193
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Любая страна в мире вправе внести в свои стоп-листы любого иностранного гражданина и также вправе отказать любому иностранцу во въезде на свою территорию и даже без объяснения причин, также и без предоставления права на обжалование такого отказа уполномоченного государственного органа во въезде - суверенное право любого государства.
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории. Если аудитории артисты нужны, то вмешательство в концертную деятельность частных организаторов концертов будет во всяком случае незаконным, цензура запрещается (статья 23 Закона "О культуре").
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить? Ну и чего? Сходили бы - какие проблемы? Знают, на концерт к кому идут, кому какое дело? Кто не хочет - не идёт. Если никому не мешают, при условии, что концерты в каких-то помещениях проходят, не вижу вообще проблем для нервяков и резонансов.
[Исправлено: EvilWizard, 24.06.2025 - 19:22]
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории. Если аудитории артисты нужны, то вмешательство в концертную деятельность частных организаторов концертов будет во всяком случае незаконным, цензура запрещается (статья 23 Закона "О культуре").
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить? Ну и чего? Сходили бы - какие проблемы? Знают, на концерт к кому идут, кому какое дело? Кто не хочет - не идёт. Если никому не мешают, при условии, что концерты в каких-то помещениях проходят, не вижу вообще проблем для нервяков и резонансов.
[Исправлено: EvilWizard, 24.06.2025 - 19:22]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45244
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 19:40
Мусагалиев плоть от плоти русский.
Ему еще не хватает запеть песню с таким же названием - Я русский.
Ничего необычного и странного тут нет, казахи и русские один народ по Вере своей, по духу своему и сердцу.
Мы думаем по русски, говорим по русски, видим сны на русском языке и потому мы как говорится банда, питерская или шимкентская, не важно.
Ну украинцы, плоть от плоти Поляки или Латыши, совершенно другой народ, который нам русским не понять, а их нас..
Ему еще не хватает запеть песню с таким же названием - Я русский.
Ничего необычного и странного тут нет, казахи и русские один народ по Вере своей, по духу своему и сердцу.
Мы думаем по русски, говорим по русски, видим сны на русском языке и потому мы как говорится банда, питерская или шимкентская, не важно.
Ну украинцы, плоть от плоти Поляки или Латыши, совершенно другой народ, который нам русским не понять, а их нас..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1466
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:42
У нас вон сколько запрещенки. Хотя официально списков нет)
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 20:18
Ну хотят отдельные граждане на концерт, пусть идут, говоря образно и метафорически: дайте им флаг в руки и ватные телогрейки! Они посмеются, расслабятся, может даже поймут, что не все враги вокруг, глядишь, и до здравого смысла дойдёт. А если нет, ну хоть от телевизора оторвутся на вечер
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 295
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 21:19
Цитата:
EvilWizard:Во как изящно -ватнички !Какой добрый дяденька, а мог бы сразу - " москаляку на гиляку "!
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить?
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2401
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 21:44
Не любят адекватных здавомыслящих ни на Украине, ни в Казахстане.
[Исправлено: Skeptic, 24.06.2025 - 22:44]
[Исправлено: Skeptic, 24.06.2025 - 22:44]
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:01
//"Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович", - говорится в приказе министерства.//
Они там в министерстве уже совсем выражать свою мысль разучились, или журналисты чего не дописали?
Включить куда, включить зачем? Почему лицо, а не персону или гражданина- господина. Муть , читать не возможно.
Они там в министерстве уже совсем выражать свою мысль разучились, или журналисты чего не дописали?
Включить куда, включить зачем? Почему лицо, а не персону или гражданина- господина. Муть , читать не возможно.
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:06
С другой стороны, пусть запрещают. У них своих комиков во власти хватает. Самый крутой в президенты вон вышел. Куда уж там - российским казахстанцам!
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 22:08
Зеленский конкуренции испугался!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18256
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 23:22
Цитата:
А как определить
Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях
В случае с квезд пиздлз власть сама решила не доводить до греха
Предлагаю всех украинских и всех российских артистов на время войны вообще к нам не пускать
Пусть в Хайфе встречаються)
EvilWizard:
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории
А как определить
Вот в данном случае какие то петиции начались и истерика в соц сетях
В случае с квезд пиздлз власть сама решила не доводить до греха
Предлагаю всех украинских и всех российских артистов на время войны вообще к нам не пускать
Пусть в Хайфе встречаються)
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 09:27
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Товарищ!
Смеяться не преступление,
юмор сближает и объединяет, юмор лечит!
Сегодня концерт, завтра просветление!
А там, глядишь, и до осени доживём с улыбкой!
Товарищ!
Смеяться не преступление,
юмор сближает и объединяет, юмор лечит!
Сегодня концерт, завтра просветление!
А там, глядишь, и до осени доживём с улыбкой!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1706
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 25.06.25 - 09:34
Меня тоже Азамат удивил что ватник,я думал он с мозгами,хотя деньги решают в этом мире..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10344
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 09:55
Цитата:
Конечно он с мозгами,как и другие известные комики у которых хватило ума не лезть в политику,а просто заниматься своим любим делом.
Слепаков,Руслан Белый,Незлобин,где они теперь?Кто нибудь их видит,где их концерты,на Украине которой они нафиг не нужны?
Я был на концерте Незлобина в Кустанае,он постоянно жаловался что в Америке никому не нужен,денег нет,бухает и не знает как жить дальше.
Слава Комисаренко,который мечеться между Турцией,Польшой и Литвой,не может вернутся ни в родную Белорусию ни в Россию,а все его стендапы теперь про самого себя как ему приходиться мотаться ,скрываться и.т.д
Так у кого мозгов больше?
[Исправлено: Добринцофф, 25.06.2025 - 11:13]
Сабыр:
Меня тоже Азамат удивил что ватник,я думал он с мозгами
Меня тоже Азамат удивил что ватник,я думал он с мозгами
Конечно он с мозгами,как и другие известные комики у которых хватило ума не лезть в политику,а просто заниматься своим любим делом.
Слепаков,Руслан Белый,Незлобин,где они теперь?Кто нибудь их видит,где их концерты,на Украине которой они нафиг не нужны?
Я был на концерте Незлобина в Кустанае,он постоянно жаловался что в Америке никому не нужен,денег нет,бухает и не знает как жить дальше.
Слава Комисаренко,который мечеться между Турцией,Польшой и Литвой,не может вернутся ни в родную Белорусию ни в Россию,а все его стендапы теперь про самого себя как ему приходиться мотаться ,скрываться и.т.д
Так у кого мозгов больше?
[Исправлено: Добринцофф, 25.06.2025 - 11:13]
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 25.06.25 - 10:06
Цитата:
Азамат не единственный такой, выбор скорее всего был сделан в пользу карьеры. Для многих публичных людей в шоу-бизнесе после 2022 года был единственный выбор: либо адаптироваться, либо вылететь из обоймы. Он выбрал эфиры, концерты, госканалы, участие в идеологических "патриотических" проектах. Главное для него, в настоящее время не в ватной телогрейке ходит, а выступать в пиджаках от Dior, Balmain, Gucci, Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada, B&D (By Benedetta) и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 25.06.2025 - 11:08]
Сабыр:
Меня тоже Азамат удивил что ватник,я думал он с мозгами,хотя деньги решают в этом мире..
Меня тоже Азамат удивил что ватник,я думал он с мозгами,хотя деньги решают в этом мире..
Азамат не единственный такой, выбор скорее всего был сделан в пользу карьеры. Для многих публичных людей в шоу-бизнесе после 2022 года был единственный выбор: либо адаптироваться, либо вылететь из обоймы. Он выбрал эфиры, концерты, госканалы, участие в идеологических "патриотических" проектах. Главное для него, в настоящее время не в ватной телогрейке ходит, а выступать в пиджаках от Dior, Balmain, Gucci, Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada, B&D (By Benedetta) и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 25.06.2025 - 11:08]
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