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Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
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- 20.12.07
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Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 24.06.25 - 23:16
Публика ходит на концерты по собственному желанию. Концерт – часть культурной жизни, а не политической. И если кому-то не по вкусу репертуар или взгляды исполнителя, это ещё не основание вмешиваться в его выступления.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 18256
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 24.06.25 - 23:16
Цитата:
Полностью согласен
Мне плевать например на позицию Любэ по теме войны в Украине. Слушаю просто из-за песен
Но если Расторгуев приедет к нам нам концерт и вместо концерта будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка и война в Украине необходима то нафиг и его и его Любэ и всех кто поддерживает такие движения.
Концерт он либо концерт а если с агитацией уже политический сход. Если артист едет сюда именно отработать политический заказ, отчитаться об очередной провокации то нафиг таких артистов
Не пущать и не давать зарабатывать у нас на наших гражданах.
Нефиг им морды баловать
Хочешь езжай на Донбасс или в сектор газа и там нуди о войне. У нас не надо
Казахстан ни с кем не воюет чтобы у нас тут либо про войну либо против войны рассказы рассказывать
Концерт – часть культурной жизни, а не политической. И если кому-то не по вкусу репертуар или взгляды исполнителя, это ещё не основание вмешиваться в его выступления.
Полностью согласен
Мне плевать например на позицию Любэ по теме войны в Украине. Слушаю просто из-за песен
Но если Расторгуев приедет к нам нам концерт и вместо концерта будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка и война в Украине необходима то нафиг и его и его Любэ и всех кто поддерживает такие движения.
Концерт он либо концерт а если с агитацией уже политический сход. Если артист едет сюда именно отработать политический заказ, отчитаться об очередной провокации то нафиг таких артистов
Не пущать и не давать зарабатывать у нас на наших гражданах.
Нефиг им морды баловать
Хочешь езжай на Донбасс или в сектор газа и там нуди о войне. У нас не надо
Казахстан ни с кем не воюет чтобы у нас тут либо про войну либо против войны рассказы рассказывать
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 24.06.25 - 23:28
Ну да, украинская культура чужда нам и нашему русскому образу жизни, а напомню, русские и казахи это один народ, одна нация, одна зона влияния так сказать, вместо страны, хотя мы и Россия одна страна, никуда друг от друга не денемся..
Сами по себе украинцы молодцы, воюют и неплохо.
У них это хорошо получается.
Но вот на этом и всё.
Недаром в России за желто голубое сочетание сажают на зону и штрафуют, там очень жестко поесекают украинскую культуру, потому что это культура Запада.
Наверно нам тоже нужно правильнее бороться с ними и этой культурой, ведь как говорят русские политики, нации украинец нет и это просто половина русские наши, половина поляки или кто то еще там.
А потому теперь, когда Россия начала нам строить АЭСы и прочее прочее, мы должны как то быть с ней в этом вопросе едины и так же бороться с ними.
[Исправлено: 111, 25.06.2025 - 01:14]
Сами по себе украинцы молодцы, воюют и неплохо.
У них это хорошо получается.
Но вот на этом и всё.
Недаром в России за желто голубое сочетание сажают на зону и штрафуют, там очень жестко поесекают украинскую культуру, потому что это культура Запада.
Наверно нам тоже нужно правильнее бороться с ними и этой культурой, ведь как говорят русские политики, нации украинец нет и это просто половина русские наши, половина поляки или кто то еще там.
А потому теперь, когда Россия начала нам строить АЭСы и прочее прочее, мы должны как то быть с ней в этом вопросе едины и так же бороться с ними.
[Исправлено: 111, 25.06.2025 - 01:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18256
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 25.06.25 - 00:00
Цитата:
Прекращай)
Шутки шутками но можно так и попасть
Провокации сейчас до добра никого не доводят
Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине
111:
Ну да, украинская культура чужда нам и нашему русскому образу жизни, а напомню, русские и казахи это один народ, одна нация, одна страна.
Ну да, украинская культура чужда нам и нашему русскому образу жизни, а напомню, русские и казахи это один народ, одна нация, одна страна.
Прекращай)
Шутки шутками но можно так и попасть
Провокации сейчас до добра никого не доводят
Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:10
Цитата:
Пусть развлекается. Ещё чуть-чуть, и на нары.
abaika95:
Прекращай) Шутки шутками но можно так и попасть Провокации сейчас до добра никого не доводят Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине
Прекращай) Шутки шутками но можно так и попасть Провокации сейчас до добра никого не доводят Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине
Пусть развлекается. Ещё чуть-чуть, и на нары.
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:10
Цитата:
Это не шутки, Их Превосходительство теперь само решает, как нам быть в украинском вопросе.
Да я и сам вдруг понял, ну нет у меня ни одного украинца , с кем бы мы дружили.
От слова вообще.
А вот общаемся и дружим с русскими.
Почему так..
Вот этот то вопрос меня и поломал..
abaika95:
Шутки шутками но можно так и попасть
Шутки шутками но можно так и попасть
Это не шутки, Их Превосходительство теперь само решает, как нам быть в украинском вопросе.
Да я и сам вдруг понял, ну нет у меня ни одного украинца , с кем бы мы дружили.
От слова вообще.
А вот общаемся и дружим с русскими.
Почему так..
Вот этот то вопрос меня и поломал..
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:11
Цитата:
Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся. Все равно ничего там не найдешь полезного
111:
А вот общаемся и дружим с русскими. Почему так.. Вот этот то вопрос меня и поломал..
А вот общаемся и дружим с русскими. Почему так.. Вот этот то вопрос меня и поломал..
Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся. Все равно ничего там не найдешь полезного
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:18
Цитата:
Я и не копаюсь, всего лишь констатирую факты.
Как то помню, когда на почки операцию делали, у нас в Урологии дедок был, украинец, а это был где то год 2014 или 2015, и мы казахи всегда его допытывали, что он хохол, а он всегда обижался и говорил что он не западненец..
Ну нам то нечего делать, смеялись над ним.
Ну казахи же все таки к русским ближе.
Хороший был дедок, царствие ему небесное, потом умер через несколько лет..
maxsaf:
Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся.
Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся.
Я и не копаюсь, всего лишь констатирую факты.
Как то помню, когда на почки операцию делали, у нас в Урологии дедок был, украинец, а это был где то год 2014 или 2015, и мы казахи всегда его допытывали, что он хохол, а он всегда обижался и говорил что он не западненец..
Ну нам то нечего делать, смеялись над ним.
Ну казахи же все таки к русским ближе.
Хороший был дедок, царствие ему небесное, потом умер через несколько лет..
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 05:15
Цитата:
Цитата:
С одним лекарем разберись для начала. Психолог
abaika95:
будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка
будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка
Цитата:
111:
русские и казахи это один народ, одна нация, одна зона влияния так сказать, вместо страны, хотя мы и Россия одна страна, никуда друг от друга не денемся..
русские и казахи это один народ, одна нация, одна зона влияния так сказать, вместо страны, хотя мы и Россия одна страна, никуда друг от друга не денемся..
С одним лекарем разберись для начала. Психолог
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7611
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 25.06.25 - 08:48
С 111-й переобувается на лету, что-то не похоже на его размышления,видимо скопировал у кого-то и выдает за свое ации украинец нет и это просто половина русские
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