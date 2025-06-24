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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52022
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 24.06.25 - 23:16
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Публика ходит на концерты по собственному желанию. Концерт – часть культурной жизни, а не политической. И если кому-то не по вкусу репертуар или взгляды исполнителя, это ещё не основание вмешиваться в его выступления.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18256
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 24.06.25 - 23:16
#1
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Цитата:
Концерт – часть культурной жизни, а не политической. И если кому-то не по вкусу репертуар или взгляды исполнителя, это ещё не основание вмешиваться в его выступления.


Полностью согласен
Мне плевать например на позицию Любэ по теме войны в Украине. Слушаю просто из-за песен
Но если Расторгуев приедет к нам нам концерт и вместо концерта будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка и война в Украине необходима то нафиг и его и его Любэ и всех кто поддерживает такие движения.

Концерт он либо концерт а если с агитацией уже политический сход. Если артист едет сюда именно отработать политический заказ, отчитаться об очередной провокации то нафиг таких артистов
Не пущать и не давать зарабатывать у нас на наших гражданах.
Нефиг им морды баловать

Хочешь езжай на Донбасс или в сектор газа и там нуди о войне. У нас не надо
Казахстан ни с кем не воюет чтобы у нас тут либо про войну либо против войны рассказы рассказывать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45244
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 24.06.25 - 23:28
#2
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Ну да, украинская культура чужда нам и нашему русскому образу жизни, а напомню, русские и казахи это один народ, одна нация, одна зона влияния так сказать, вместо страны, хотя мы и Россия одна страна, никуда друг от друга не денемся..
Сами по себе украинцы молодцы, воюют и неплохо.
У них это хорошо получается.
Но вот на этом и всё.
Недаром в России за желто голубое сочетание сажают на зону и штрафуют, там очень жестко поесекают украинскую культуру, потому что это культура Запада.
Наверно нам тоже нужно правильнее бороться с ними и этой культурой, ведь как говорят русские политики, нации украинец нет и это просто половина русские наши, половина поляки или кто то еще там.
А потому теперь, когда Россия начала нам строить АЭСы и прочее прочее, мы должны как то быть с ней в этом вопросе едины и так же бороться с ними.

[Исправлено: 111, 25.06.2025 - 01:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18256
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 25.06.25 - 00:00
#3
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Цитата:
111:
Ну да, украинская культура чужда нам и нашему русскому образу жизни, а напомню, русские и казахи это один народ, одна нация, одна страна.

Прекращай)
Шутки шутками но можно так и попасть
Провокации сейчас до добра никого не доводят
Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28063
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:10
#4
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Цитата:
abaika95:
Прекращай) Шутки шутками но можно так и попасть Провокации сейчас до добра никого не доводят Власть вон лихо настроена всех провокаторов долбать а у тебя уже не сатира а ближе к Есенбековщине

Пусть развлекается. Ещё чуть-чуть, и на нары.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45244
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:10
#5
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Цитата:
abaika95:
Шутки шутками но можно так и попасть

Это не шутки, Их Превосходительство теперь само решает, как нам быть в украинском вопросе.
Да я и сам вдруг понял, ну нет у меня ни одного украинца , с кем бы мы дружили.
От слова вообще.
А вот общаемся и дружим с русскими.
Почему так..
Вот этот то вопрос меня и поломал..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28063
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:11
#6
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Цитата:
111:
А вот общаемся и дружим с русскими. Почему так.. Вот этот то вопрос меня и поломал..

Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся. Все равно ничего там не найдешь полезного :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45244
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 00:18
#7
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Цитата:
maxsaf:
Ты слишком глубоко у себя в голове не копайся.

Я и не копаюсь, всего лишь констатирую факты.
Как то помню, когда на почки операцию делали, у нас в Урологии дедок был, украинец, а это был где то год 2014 или 2015, и мы казахи всегда его допытывали, что он хохол, а он всегда обижался и говорил что он не западненец..
Ну нам то нечего делать, смеялись над ним.
Ну казахи же все таки к русским ближе.
Хороший был дедок, царствие ему небесное, потом умер через несколько лет..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28063
Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе Тілді» вместо концерта
Отправлено: 25.06.25 - 05:15
#8
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Цитата:
abaika95:
будет 1,5 часа лечить за то что Россия наша подружка

Цитата:
111:
русские и казахи это один народ, одна нация, одна зона влияния так сказать, вместо страны, хотя мы и Россия одна страна, никуда друг от друга не денемся..

С одним лекарем разберись для начала. Психолог :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7611
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Культура по-акиматовски: «Түзе...
Отправлено: 25.06.25 - 08:48
#9
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С 111-й переобувается на лету, что-то не похоже на его размышления,видимо скопировал у кого-то и выдает за свое ации украинец нет и это просто половина русские
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