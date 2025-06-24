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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:36
Цитата:
Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах, да?
111:
Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам. Как и казахи могут стать христианами Наверно так..
Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам. Как и казахи могут стать христианами Наверно так..
Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах, да?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4443
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:23
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:33
Цитата:
Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?
Я вот не знаю ни одного.
В том числе как становятся ваххабитами или салафитами..
В России новости показывают, да, как кто то там принимает радикальный Ислам и распространяет свою Веру.
Ну там да, 10 процентов мусульман примерно не сунниты.
maxsaf:
Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах,
Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах,
Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?
Я вот не знаю ни одного.
В том числе как становятся ваххабитами или салафитами..
В России новости показывают, да, как кто то там принимает радикальный Ислам и распространяет свою Веру.
Ну там да, 10 процентов мусульман примерно не сунниты.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:50
Цитата:
А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))
111:
Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?
Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?
А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:55
Цитата:
Ты, казах, то же самое пишешь постоянно
111:
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские
Ты, казах, то же самое пишешь постоянно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 20:43
Цитата:
Хм..
Какой глупый вопрос.
Ты начинал русский суннит.
Теперь перевернул в православный мусульманин.
Две совершенно разные вещи и не надо тут прикидываться дурачьём.
Человек ЛЮБОЙ национальности модет принять любую веру, русский вахабизм, казах католицизм.
Ты же про нации говорил, теперь про Верующего, который принял Ислам и на следующий день принял Православие?
Так это работаело в Афгане и в горячих точках раннее.
Но чтобы просто так с Веры на Веру перебегали, такого никогда не видел.
У меня жена Православная и Ислам не примет никогда, независимо от того, кто она по нации, русская или казашка.
maxsaf:
А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))
А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))
Хм..
Какой глупый вопрос.
Ты начинал русский суннит.
Теперь перевернул в православный мусульманин.
Две совершенно разные вещи и не надо тут прикидываться дурачьём.
Человек ЛЮБОЙ национальности модет принять любую веру, русский вахабизм, казах католицизм.
Ты же про нации говорил, теперь про Верующего, который принял Ислам и на следующий день принял Православие?
Так это работаело в Афгане и в горячих точках раннее.
Но чтобы просто так с Веры на Веру перебегали, такого никогда не видел.
У меня жена Православная и Ислам не примет никогда, независимо от того, кто она по нации, русская или казашка.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 20:46
Цитата:
Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.
А вы там с янками как то едины.
Вот наше от вас отличие..
maxsaf:
Ты, казах, то же самое пишешь постоянно
Ты, казах, то же самое пишешь постоянно
Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.
А вы там с янками как то едины.
Вот наше от вас отличие..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 21:12
Цитата:
Ха-ха-ха готовишься вернуться в родную гавань?
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2025 - 22:24]
111:
Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.
Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.
Ха-ха-ха готовишься вернуться в родную гавань?
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2025 - 22:24]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 22:54
---То русский , то суннит , то казах ---запутаться можно !?! Тут уже даже не раздвоение личности
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 22:57
Цитата:
----Тут , на форуме - все дурачье , кроме одного единственного
111:
и не надо тут прикидываться дурачьём.
и не надо тут прикидываться дурачьём.
----Тут , на форуме - все дурачье , кроме одного единственного
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:30
Цитата:
Кто суннит?
Гога:
то суннит
то суннит
Кто суннит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:39
Цитата:
----1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:45237 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 24.06.25 - 10:07#7496 Цитата:maxsaf:каких пор сунниты для русских - наши?Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
111:
Кто суннит?
Кто суннит?
----1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:45237 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 24.06.25 - 10:07#7496 Цитата:maxsaf:каких пор сунниты для русских - наши?Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:49
Цитата:
----Ты вообще помнишь , что раньше писал ??? Твой коммент №7496===казахи да, сунниты===
111:
Кто суннит?
Кто суннит?
----Ты вообще помнишь , что раньше писал ??? Твой коммент №7496===казахи да, сунниты===
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:53
Цитата:
И что?
Да, Верующие казахи это сунниты.
В чем проблема то?
Гога:
казахи да, сунниты===
казахи да, сунниты===
И что?
Да, Верующие казахи это сунниты.
В чем проблема то?
-
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