Отправлено: - 23:38

Эл-починно:

Да и показания тех- кто его спас, не достаточно?

Эл-починно:

Трубы он с порезанными венами

maxsaf:

Ну тогда должны были в трезвяк закрыть

EvilWizard:

просто руководствуясь тяжестью наступивших общественно-опасных последствий

EvilWizard:

Что Вы хотите доказать, что врачи были правы, проигнорировав решение скорой и полиции принудительно доставить Степанова в больничку

EvilWizard:

Так наступившие последствия говорят сами за себя

EvilWizard:

. А неверное толкование

EvilWizard:

, а остальное - это способ защиты и попытка врачей психучреждения избежать ответственности и наказания.

EvilWizard:

и тоже задумался: ну как ТАК-ТО?!

Цитата:НетПоказания они такие уже после убийства дали Цитата:Если бы вены у него распашеные были его бы госпитализировали на трое сутокА там врач скорой также отказ от госпитализации получил и свалилСтатью то читал?Цитата:Тоже не за чтоОн хулиганил или на улице приставал к прохожим? Заявление на него сожительница то не написала Цитата:Когда водитель пьяный сбивает кого-то, врач кто сидел на медосмотре при получении тем прав тоже виноват что выдал права будущему убийце?Цитата:ДаЕсли у психушки нет оснований по закону закрывать человека никто не обязан нарушать закон или обязан?Цитата:Последствия говорят о том что совершено убийствоУбийца селПричем тут врач кто не нарушил закона не закрыв будущего убийцу не имея оснований на это?Степанова вообще за субъекта уже не считаем? Он априори у нас дикий зверь получается?Цитата:А в чем неверное толкование? На суде что-то об это умолчалиГде оно неверное то? Цитата:Аудит тоже ничего не нашел противоправного в деле врачейЦитата:Бывает и так-то и вот ещё как-то вот так вот и по другому ещёКрайнего зачем искать в деле обычного убийцы котрый уже сел? Причем искать с фонариком в темной комнате