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≡ ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52022
ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Отправлено: 24.06.25 - 17:42
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ВТБ объявляет о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. ВТБ Медицина будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3778
Re: ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в...
Отправлено: 24.06.25 - 17:42
#1
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Наложат ли санкции на Нашу газету за рекламу банка находящегося под санкциями?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1465
Re: ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в...
Отправлено: 24.06.25 - 18:21
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Если не дай бог вам придется столкнуться с необходимостью данного материала, вы поймете всю неуместность вашего вопроса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Re: ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в...
Отправлено: 24.06.25 - 23:36
#3
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Там сейчас хирургия четко работает, все врачи на СВОшниках учились и теперь с закрытыми глазами могут отрезать кисть руки или стопу, или ногу..
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