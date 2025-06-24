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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 501 из 501«1...499500501
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:36
#7501
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Цитата:
111:
Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам. Как и казахи могут стать христианами Наверно так..

Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах, да? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4443
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:23
#7502
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:lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:33
#7503
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Цитата:
maxsaf:
Ну а шиитами никто из них не может стать ни при каких обстоятельствах,

Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?
Я вот не знаю ни одного.
В том числе как становятся ваххабитами или салафитами..
В России новости показывают, да, как кто то там принимает радикальный Ислам и распространяет свою Веру.
Ну там да, 10 процентов мусульман примерно не сунниты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:50
#7504
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Цитата:
111:
Ты много знаешь православных, которые стали католиками или наоборот?

А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 19:55
#7505
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Цитата:
111:
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские

Ты, казах, то же самое пишешь постоянно :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 20:43
#7506
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Цитата:
maxsaf:
А ты много знаешь православных, которые стали суннитами? ))

Хм..
Какой глупый вопрос.
Ты начинал русский суннит.
Теперь перевернул в православный мусульманин.
Две совершенно разные вещи и не надо тут прикидываться дурачьём.
Человек ЛЮБОЙ национальности модет принять любую веру, русский вахабизм, казах католицизм.
Ты же про нации говорил, теперь про Верующего, который принял Ислам и на следующий день принял Православие?
Так это работаело в Афгане и в горячих точках раннее.
Но чтобы просто так с Веры на Веру перебегали, такого никогда не видел.
У меня жена Православная и Ислам не примет никогда, независимо от того, кто она по нации, русская или казашка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 20:46
#7507
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Цитата:
maxsaf:
Ты, казах, то же самое пишешь постоянно

Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.
А вы там с янками как то едины.
Вот наше от вас отличие..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 21:12
#7508
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Цитата:
111:
Мы в отличии от вас украинцев с русскими одна нация, один народ, одна страна.

Ха-ха-ха :lol: готовишься вернуться в родную гавань? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.06.2025 - 22:24]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 22:54
#7509
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---То русский , то суннит , то казах ---запутаться можно !?! Тут уже даже не раздвоение личности :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 22:57
#7510
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Цитата:
111:
и не надо тут прикидываться дурачьём.

----Тут , на форуме - все дурачье , кроме одного единственного :-( :-( :-(
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:30
#7511
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Цитата:
Гога:
то суннит

Кто суннит?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:39
#7512
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Цитата:
111:
Кто суннит?

----1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:45237 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 24.06.25 - 10:07#7496 Цитата:maxsaf:каких пор сунниты для русских - наши?Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:49
#7513
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Цитата:
111:
Кто суннит?

----Ты вообще помнишь , что раньше писал ??? Твой коммент №7496===казахи да, сунниты===
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 23:53
#7514
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Цитата:
Гога:
казахи да, сунниты===

И что?
Да, Верующие казахи это сунниты.
В чем проблема то?
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