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Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52021
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 192
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
Любая страна в мире вправе внести в свои стоп-листы любого иностранного гражданина и также вправе отказать любому иностранцу во въезде на свою территорию и даже без объяснения причин, также и без предоставления права на обжалование такого отказа уполномоченного государственного органа во въезде - суверенное право любого государства.
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории. Если аудитории артисты нужны, то вмешательство в концертную деятельность частных организаторов концертов будет во всяком случае незаконным, цензура запрещается (статья 23 Закона "О культуре").
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить? Ну и чего? Сходили бы - какие проблемы? Знают, на концерт к кому идут, кому какое дело? Кто не хочет - не идёт. Если никому не мешают, при условии, что концерты в каких-то помещениях проходят, не вижу вообще проблем для нервяков и резонансов.
[Исправлено: EvilWizard, 24.06.2025 - 19:22]
Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории. Если аудитории артисты нужны, то вмешательство в концертную деятельность частных организаторов концертов будет во всяком случае незаконным, цензура запрещается (статья 23 Закона "О культуре").
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить? Ну и чего? Сходили бы - какие проблемы? Знают, на концерт к кому идут, кому какое дело? Кто не хочет - не идёт. Если никому не мешают, при условии, что концерты в каких-то помещениях проходят, не вижу вообще проблем для нервяков и резонансов.
[Исправлено: EvilWizard, 24.06.2025 - 19:22]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45234
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 19:40
Мусагалиев плоть от плоти русский.
Ему еще не хватает запеть песню с таким же названием - Я русский.
Ничего необычного и странного тут нет, казахи и русские один народ по Вере своей, по духу своему и сердцу.
Мы думаем по русски, говорим по русски, видим сны на русском языке и потому мы как говорится банда, питерская или шимкентская, не важно.
Ну украинцы, плоть от плоти Поляки или Латыши, совершенно другой народ, который нам русским не понять, а их нас..
Ему еще не хватает запеть песню с таким же названием - Я русский.
Ничего необычного и странного тут нет, казахи и русские один народ по Вере своей, по духу своему и сердцу.
Мы думаем по русски, говорим по русски, видим сны на русском языке и потому мы как говорится банда, питерская или шимкентская, не важно.
Ну украинцы, плоть от плоти Поляки или Латыши, совершенно другой народ, который нам русским не понять, а их нас..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1465
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:42
У нас вон сколько запрещенки. Хотя официально списков нет)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7138
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 20:18
Ну хотят отдельные граждане на концерт, пусть идут, говоря образно и метафорически: дайте им флаг в руки и ватные телогрейки! Они посмеются, расслабятся, может даже поймут, что не все враги вокруг, глядишь, и до здравого смысла дойдёт. А если нет, ну хоть от телевизора оторвутся на вечер
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 295
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 21:19
Цитата:
EvilWizard:Во как изящно -ватнички !Какой добрый дяденька, а мог бы сразу - " москаляку на гиляку "!
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить?
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2401
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 21:44
Не любят адекватных здавомыслящих ни на Украине, ни в Казахстане.
[Исправлено: Skeptic, 24.06.2025 - 22:44]
[Исправлено: Skeptic, 24.06.2025 - 22:44]
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:01
//"Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович", - говорится в приказе министерства.//
Они там в министерстве уже совсем выражать свою мысль разучились, или журналисты чего не дописали?
Включить куда, включить зачем? Почему лицо, а не персону или гражданина- господина. Муть , читать не возможно.
Они там в министерстве уже совсем выражать свою мысль разучились, или журналисты чего не дописали?
Включить куда, включить зачем? Почему лицо, а не персону или гражданина- господина. Муть , читать не возможно.
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:06
С другой стороны, пусть запрещают. У них своих комиков во власти хватает. Самый крутой в президенты вон вышел. Куда уж там - российским казахстанцам!
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 22:08
Зеленский конкуренции испугался!
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