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≡ Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52021
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
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Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
192
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:15
#1
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Любая страна в мире вправе внести в свои стоп-листы любого иностранного гражданина и также вправе отказать любому иностранцу во въезде на свою территорию и даже без объяснения причин, также и без предоставления права на обжалование такого отказа уполномоченного государственного органа во въезде - суверенное право любого государства.

Касательно концертов, что тут скажешь, это должна решать исключительно аудитория и организаторы концертов - нужны ли конкретные артисты их аудитории. Если аудитории артисты нужны, то вмешательство в концертную деятельность частных организаторов концертов будет во всяком случае незаконным, цензура запрещается (статья 23 Закона "О культуре").

Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить? Ну и чего? Сходили бы - какие проблемы? Знают, на концерт к кому идут, кому какое дело? Кто не хочет - не идёт. Если никому не мешают, при условии, что концерты в каких-то помещениях проходят, не вижу вообще проблем для нервяков и резонансов.

[Исправлено: EvilWizard, 24.06.2025 - 19:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45234
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 19:40
#2
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Мусагалиев плоть от плоти русский.
Ему еще не хватает запеть песню с таким же названием - Я русский.
Ничего необычного и странного тут нет, казахи и русские один народ по Вере своей, по духу своему и сердцу.
Мы думаем по русски, говорим по русски, видим сны на русском языке и потому мы как говорится банда, питерская или шимкентская, не важно.
Ну украинцы, плоть от плоти Поляки или Латыши, совершенно другой народ, который нам русским не понять, а их нас..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1465
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 19:42
#3
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У нас вон сколько запрещенки. Хотя официально списков нет)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7138
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 20:18
#4
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Ну хотят отдельные граждане на концерт, пусть идут, говоря образно и метафорически: дайте им флаг в руки и ватные телогрейки! Они посмеются, расслабятся, может даже поймут, что не все враги вокруг, глядишь, и до здравого смысла дойдёт. А если нет, ну хоть от телевизора оторвутся на вечер :lol: :lol: :lol:
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
295
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 21:19
#5
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Цитата:
EvilWizard:
Может к нему на концерт наши ватнички хотели бы сходить?
Во как изящно -ватнички !Какой добрый дяденька, а мог бы сразу - " москаляку на гиляку "!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2401
Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Отправлено: 24.06.25 - 21:44
#6
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Не любят адекватных здавомыслящих ни на Украине, ни в Казахстане.

[Исправлено: Skeptic, 24.06.2025 - 22:44]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4442
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:01
#7
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//"Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович", - говорится в приказе министерства.//

Они там в министерстве уже совсем выражать свою мысль разучились, или журналисты чего не дописали?
Включить куда, включить зачем? Почему лицо, а не персону или гражданина- господина. Муть , читать не возможно.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4442
Re: Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной...
Отправлено: 24.06.25 - 22:06
#8
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С другой стороны, пусть запрещают. У них своих комиков во власти хватает. Самый крутой в президенты вон вышел. Куда уж там - российским казахстанцам! :lol: :lol:
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