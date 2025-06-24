Отправлено: - 19:43

В начале года в Аркалыке нашли трупы бродячих собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию. Позже мешок с останками нашли на улице - рядом лежал лист с фамилией начальника местного УП. Комментарий ДП по этому поводу может вас удивить или даже шокировать.