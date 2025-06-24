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≡ «Выбросили вместе со снегом» - Обнаружение трупов собак на свалке прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52021
«Выбросили вместе со снегом» - Обнаружение трупов собак на свалке прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 24.06.25 - 19:43
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В начале года в Аркалыке нашли трупы бродячих собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию. Позже мешок с останками нашли на улице - рядом лежал лист с фамилией начальника местного УП. Комментарий ДП по этому поводу может вас удивить или даже шокировать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Re: «Выбросили вместе со снегом» - Обнаружение трупов собак на...
Отправлено: 24.06.25 - 19:43
#1
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Опять зоозащитники выкинули своих собак и попытались спереть на тех людей, кто собак не держит от слова вообще?
Как же низко все это..
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