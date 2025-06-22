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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16713
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:35
Цитата:
Не помню. Студент был. Кнб из бывших. Боксера взяли на телохранителя.. Могу фамилию назвать. Но наверно не надо.
Гога:
Не Емельяненко случайно
Не Емельяненко случайно
Не помню. Студент был. Кнб из бывших. Боксера взяли на телохранителя.. Могу фамилию назвать. Но наверно не надо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:47
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному: — Билл? — Да, Гарри? — Что это было, Билл? — Это был Неуловимый Джо, Гарри. — А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? — Потому что его никто ещё не поймал, Гарри. — А почему его никто ещё не поймал, Билл? — Потому что он нафиг никому не нужен, этот Неуловимый Джо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:53
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.06.25 - 19:27
Прикольная новость, у нас запретили участвовать украинским группам и всяким с Украины..
Потому что казахи ближе к нам русским по духу и крови и нам нравится русский мир..
Потому что казахи ближе к нам русским по духу и крови и нам нравится русский мир..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.06.25 - 20:42
Опять грушевого напился? )
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 04:26
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..
Где Путин?
Где Путин?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 08:39
Прошу прощения! Употреблял грушевый, как то не контролировал свои слова! Редко но метко! Очень стыдно!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 09:21
Цитата:
Опять переобулся, сегодня суннит )) недавно был русским
111:
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени.. Где Путин?
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени.. Где Путин?
Опять переобулся, сегодня суннит )) недавно был русским
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 10:41
Цитата:
Цитата:
Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое.
Религию и нацию
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог..
Про алавитов или шиитов умолчу уж..
maxsaf:
Цитата:
Опять переобулся, сегодня суннит )) недавно был русским
Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое.
Религию и нацию
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог..
Про алавитов или шиитов умолчу уж..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 11:10
Цитата:
С каких пор сунниты для русских - наши?
111:
Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое. Религию и нацию
Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое. Религию и нацию
С каких пор сунниты для русских - наши?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 12:07
Цитата:
Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
Как для вас украинцев иудеи, вы же Зеленского как то выбрали..
Так что вопрос то твой очень глуп так сказать..
maxsaf:
каких пор сунниты для русских - наши?
каких пор сунниты для русских - наши?
Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
Как для вас украинцев иудеи, вы же Зеленского как то выбрали..
Так что вопрос то твой очень глуп так сказать..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 14:23
Что глупее даже сказать не могу, сунниты не наши или русские сунниты? Мы казахи сунниты, это что мешает нам мирно жить в одной стране!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 14:54
Цитата:
Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам.
Как и казахи могут стать христианами
Наверно так..
saba:
русские сунниты?
русские сунниты?
Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам.
Как и казахи могут стать христианами
Наверно так..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:33
Цитата:
Ты прям как Путин про Украину говоришь
111:
Казахи и русские один народ
Казахи и русские один народ
Ты прям как Путин про Украину говоришь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:35
Цитата:
Второе. Русские - православные христиане, в основном.
saba:
сунниты не наши или русские сунниты?
сунниты не наши или русские сунниты?
Второе. Русские - православные христиане, в основном.
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