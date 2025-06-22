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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16713
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:35
#7486
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Цитата:
Гога:
Не Емельяненко случайно

Не помню. Студент был. Кнб из бывших. Боксера взяли на телохранителя.. Могу фамилию назвать. Но наверно не надо.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:47
#7487
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Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному: — Билл? — Да, Гарри? — Что это было, Билл? — Это был Неуловимый Джо, Гарри. — А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? — Потому что его никто ещё не поймал, Гарри. — А почему его никто ещё не поймал, Билл? — Потому что он нафиг никому не нужен, этот Неуловимый Джо.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:53
#7488
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.06.25 - 19:27
#7489
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Прикольная новость, у нас запретили участвовать украинским группам и всяким с Украины..
Потому что казахи ближе к нам русским по духу и крови и нам нравится русский мир..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.06.25 - 20:42
#7490
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Опять грушевого напился? )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 04:26
#7491
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Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени..
Где Путин?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 08:39
#7492
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Прошу прощения! Употреблял грушевый, как то не контролировал свои слова! Редко но метко! Очень стыдно!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 09:21
#7493
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Цитата:
111:
Прикольно, наши сунниты поставили Иран на колени.. Где Путин?

Опять переобулся, сегодня суннит )) недавно был русским 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 10:41
#7494
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Опять переобулся, сегодня суннит )) недавно был русским 8-)

Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое.
Религию и нацию
Да, у вас там вообще голову разрывает, как иудей Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог..
Про алавитов или шиитов умолчу уж..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 11:10
#7495
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Цитата:
111:
Вот видишь, ты даже не понимаешь нас русских, сравнивая не сравнимое. Религию и нацию

С каких пор сунниты для русских - наши? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 12:07
#7496
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Цитата:
maxsaf:
каких пор сунниты для русских - наши?

Казахи и русские один народ, казахи да, сунниты, и они наши, свои.
Как для вас украинцев иудеи, вы же Зеленского как то выбрали..
Так что вопрос то твой очень глуп так сказать..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 14:23
#7497
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Что глупее даже сказать не могу, сунниты не наши или русские сунниты? Мы казахи сунниты, это что мешает нам мирно жить в одной стране!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 14:54
#7498
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Цитата:
saba:
русские сунниты?

Русский, как и любой другой по национальности может проповедовать суннитский ислам.
Как и казахи могут стать христианами
Наверно так..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:33
#7499
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Цитата:
111:
Казахи и русские один народ

Ты прям как Путин про Украину говоришь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.06.25 - 18:35
#7500
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Цитата:
saba:
сунниты не наши или русские сунниты?

Второе. Русские - православные христиане, в основном.
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