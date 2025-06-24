Re: Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение...

Отправлено: - 12:22

Все это конечно хорошо статья написано верно но это одна сторона медали как бы сказал товарищ Саахов из фильма кавказская пленница.Но а на деле где вообще найти это приложение RuiD пытаюсь неделю найти чтоб зарегистрироваться нет его негде.В госуслугах нет этого приложение.Заходишь по номеру телефона для регистраций в госуслугах выдает что нужен российский номер вводить казахстанский номер не проходит по регистраций.Скажите граждане у кого нибудь получилось найти это приложение RuiD и зарегистрироваться там.Есть еще Госуслуги биометрия но там тоже пытался зарегистрироваться и тоже выдает что нужен российский номер казахский не подходит для регистраций.Вообщем это наверное целый квест будет регистраций в Ruid приложение.