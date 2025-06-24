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≡ Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52019
Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
Отправлено: 24.06.25 - 12:22
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Посольство России в Казахстане разъяснило, что изменится при въезде граждан Казахстана в Россию с 30 июня. Новая процедура регистрации въезжающих в РФ иностранцев вводится в качестве эксперимента и не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан России и Казахстана.
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
95
Re: Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение...
Отправлено: 24.06.25 - 12:22
#1
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Все это конечно хорошо статья написано верно но это одна сторона медали как бы сказал товарищ Саахов из фильма кавказская пленница.Но а на деле где вообще найти это приложение RuiD пытаюсь неделю найти чтоб зарегистрироваться нет его негде.В госуслугах нет этого приложение.Заходишь по номеру телефона для регистраций в госуслугах выдает что нужен российский номер вводить казахстанский номер не проходит по регистраций.Скажите граждане у кого нибудь получилось найти это приложение RuiD и зарегистрироваться там.Есть еще Госуслуги биометрия но там тоже пытался зарегистрироваться и тоже выдает что нужен российский номер казахский не подходит для регистраций.Вообщем это наверное целый квест будет регистраций в Ruid приложение.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
947
Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
Отправлено: 24.06.25 - 17:10
#2
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В общем РФ "делает" эксперимент с населением Казахстана на добровольной основе! Интересно сколько будет существовать эта "добровольность", если после пересечения границы РФ, нужно в банке России отметиться, чтобы знать кол-во рублей ввезенных в Россию из Казахстана. Наверное зеркальность будет применена, чтобы курьеры деньги не вывозили из страны без декларации!

[Исправлено: абике, 24.06.2025 - 18:12]
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1464
Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
Отправлено: 24.06.25 - 18:23
#3
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Цитата:
С 30 июня 2025 года и в течение года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент
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