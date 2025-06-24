Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявления на ruID носит добровольный характер
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
|Зарегистрированные пользователи: vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать