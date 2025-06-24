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≡ Дело уснувшего за рулем фуры - Родственники погибших в ДТП спорили в прениях с прокурором в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52019
Дело уснувшего за рулем фуры - Родственники погибших в ДТП спорили в прениях с прокурором в суде Костаная
Отправлено: 24.06.25 - 17:04
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Гособвинитель обычно, если и не выступает адвокатом потерпевших, то бьется с ними за одно дело - наказать подсудимого. Из-за этого редко можно наблюдать противоречия между этими участниками процесса. В прениях по делу о гибели в ДТП трех учителей произошел именно такой случай.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
947
Re: Дело уснувшего за рулем фуры - Родственники погибших в ДТП...
Отправлено: 24.06.25 - 17:04
#1
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Это преступление совершено с косвенным умыслом, ведь водитель фуры явно знал, что водить авто должен лишь тот, кто отдохнул (выспался) и бодр за рулем! Здесь явно налицо преступная самонадеянность водителя! Поэтому лишение здесь носит профилактический характер, а не карательный! Надо чтобы виновный возместил материальный и моральный вред за свои преступные деяния! Другого не дано!
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