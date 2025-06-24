Re: Дело уснувшего за рулем фуры - Родственники погибших в ДТП...

Отправлено: - 17:04

Это преступление совершено с косвенным умыслом, ведь водитель фуры явно знал, что водить авто должен лишь тот, кто отдохнул (выспался) и бодр за рулем! Здесь явно налицо преступная самонадеянность водителя! Поэтому лишение здесь носит профилактический характер, а не карательный! Надо чтобы виновный возместил материальный и моральный вред за свои преступные деяния! Другого не дано!