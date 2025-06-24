Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...

Отправлено: - 18:13

Кажется, еще немного, и до властей допрет, что согласовывать все нужно... Браво!

Год 2024, на тарана очень долго не было разметки. Только ее нанесли -начали снимать асфальт для устранения колейности. Нецелевое расходование бюджетных средств. Хоть пальчиком кому погрозил наш градоначальник? Нет.

А не помешало бы



А за изуродованную улицу Гоголя (от Абая и до Чехова) кто в ответе? Трубы поменяли, асфальт ушатали весь, а восстанавливать то кто будет? И когда?