НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52016
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 16:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После первой попытке суицида Ивана СТЕПАНОВА привезли в центр психического здоровья в Тобыле. Там он написал отказную и его выпустили. Как считает судья Жаннат ТЛЕУБАЕВА, при явной опасности для себя и окружающих.
Читать новость

EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
191
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 12:32
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я лично рад, что суд обратил внимание на это обстоятельство и дал оценку - что была реальная возможность избежать трагедии, если бы система здравоохранения работала надлежащим образом. Допускаю, что публикации в своё время "НГ" по этому моменту как-то и где-то суд подсмотрел и даже прочитал - и тоже задумался: ну как ТАК-ТО?! 8-)
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
807
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 13:56
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После первой попыткЕ..
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
807
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 13:58
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Это будет почти миллиард казахстанских тенге!

пруфы есть?
инфа 100?
даже США, даже Трамп.. ну ничего себе..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2622
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 24.06.25 - 14:07
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
После первой попыткЕ..

Исправил. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45229
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 24.06.25 - 15:02
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело хотят представить так, что виновата теперь психушка.
Странно.
Виноватый тут один и это та, которую обзывают сожительницей, то есть в миру, смотрим в тырнет:
-"Разг. устар. Та, которая находится в половой связи с каким-либо мужчиной."
Именно она его и привела для такой связи и спровоцировала смерть сына
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS