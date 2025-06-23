Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае

Отправлено: - 15:02

Дело хотят представить так, что виновата теперь психушка.

Странно.

Виноватый тут один и это та, которую обзывают сожительницей, то есть в миру, смотрим в тырнет:

-"Разг. устар. Та, которая находится в половой связи с каким-либо мужчиной."

Именно она его и привела для такой связи и спровоцировала смерть сына