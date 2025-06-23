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≡ Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он перестанет ездить по городу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52015
Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он перестанет ездить по городу
Отправлено: 23.06.25 - 16:33
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Теперь автобусный маршрут №120, следующий из Костаная в Рудный, будет начинать свое движение на автовокзале в одном городе и завершать на автовокзале в другом. Об изменениях в движении популярного автобуса сообщила пресс-служба акимата Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45226
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 23.06.25 - 16:33
#1
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Будет то, что и было уже
Таксистов вместо сегодняшних 50 -100 на этом маршруте станет вновь 500, пока дойдешь до автобуса, тебя переманит таксист «друг», тем более видя как малолетки прыгают в автобус и занимают места, ты пойдешь точно в такси
Старики, которые гоняли по рынкам и Мартам за 320 тенге с Рудного в город, автоматически отсеиваются
Ну и опять же удобнее будет гонять по 500
Маршрут через год закрывается из за нерентабельности
Таксисты подымают цены до 800-1000, и 2000 после семи вечера и в морозы, бураны.
По моему так уже было.,
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8127
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 23.06.25 - 16:37
#2
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Цитата:
111:
Будет то, что и было уже


Цитата://меры направлены на оптимизацию затрат и повышение рентабельности перевозчика,//

С чего это ГОС.ОРГАН печётся о затратах и рентабельности частника ???

По моему: - в Костанае самый ДОРОГОЙ тариф по республике и самые НИЗКИЕ затраты на пассажироперевозки ???
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1461
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 23.06.25 - 16:57
#3
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Цитата:
будет начинать свое движение на автовокзале в одном городе и завершать на автовокзале в другом

А что, в кОстанае построили автовокзал? Там же распрекрасный рынок!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
803
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 24.06.25 - 09:24
#4
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Цитата:
vofkakst:
автовокзал?

на асфальтированный квадратик близ бывшего автовокзала скорее всего.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1437
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 24.06.25 - 10:20
#5
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"Что б они не делали, не идут дела..." Из старой песенки
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
174
Re: Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он...
Отправлено: 24.06.25 - 10:30
#6
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Ну почему все против интересов людей ? Теперь надо всем приехать на автовокзал , чтобы сесть на 120 . Лишние затраты по деньгам и времени
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