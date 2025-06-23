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Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он перестанет ездить по городу
Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он перестанет ездить по городу
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