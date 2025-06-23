Отправлено: - 16:37

111:

Будет то, что и было уже

Цитата:Цитата://меры направлены на оптимизацию затрат и повышение рентабельности перевозчика,//С чего это ГОС.ОРГАН печётся о затратах и рентабельности частника ???По моему: - в Костанае самый ДОРОГОЙ тариф по республике и самые НИЗКИЕ затраты на пассажироперевозки ???