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≡ Дно Тобола с помощью дрона исследуют учёные из КРУ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52015
Дно Тобола с помощью дрона исследуют учёные из КРУ в Костанае
Отправлено: 24.06.25 - 10:14
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Специалисты используют гидрографический дрон Apache 3 - современный беспилотный водный аппарат, способный исследовать рельеф дна с детализацией до 1 см. Он единственный в области и один из немногих в Казахстане.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1437
Re: Дно Тобола с помощью дрона исследуют учёные из КРУ в...
Отправлено: 24.06.25 - 10:14
#1
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Если только звуковой сигнал тогда за что 30 миллионов? У каждого второго рыбака сейчас эхолот от 30 до 100 тыс имеется, дно исследует не хуже, ещё и рыбу показывает.
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