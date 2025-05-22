Хорошая новость: В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер.
Недавно отмечал, процитирую отрывок: 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.
Ниже в видео интересная информация, в виде ликбеза, а не для практического применения от Брюса Холлиса - академического исследователя из Медицинского университета Южной Каролины США, который внес огромный вклад в исследования по темам: Витамин D, неврология и медицина. Автор имеет хиндекс 104, соавтор 333 публикаций. Обычно такой h-индекс характерен для ведущих мировых исследователей, особенно если речь идёт о клинической медицине, онкологии, кардиологии и других активно развивающихся медицинских дисциплинах.
Для сравнения: h-индекс 20–40 считается высоким для успешного профессора. h-индекс 50–70 — это уровень ведущих учёных в своей области. h-индекс 100+ — исключительный уровень, встречается редко.
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями и информациями!
С 16 по 18 июня в Астане с официальным визитом находиться китайский лидер Си Цзиньпин. Он примет участие во втором заседании делового совета «Китай - Центральная Азия».
Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать