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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 22.05.25 - 11:23
#1591
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Хорошая новость: В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 24.05.25 - 10:23
#1592
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 01.06.25 - 07:58
#1593
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 12.06.25 - 14:49
#1594
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Недавно отмечал, процитирую отрывок: 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.

Ниже в видео интересная информация, в виде ликбеза, а не для практического применения от Брюса Холлиса - академического исследователя из Медицинского университета Южной Каролины США, который внес огромный вклад в исследования по темам: Витамин D, неврология и медицина. Автор имеет хиндекс 104, соавтор 333 публикаций. Обычно такой h-индекс характерен для ведущих мировых исследователей, особенно если речь идёт о клинической медицине, онкологии, кардиологии и других активно развивающихся медицинских дисциплинах.

Для сравнения: h-индекс 20–40 считается высоким для успешного профессора. h-индекс 50–70 — это уровень ведущих учёных в своей области. h-индекс 100+ — исключительный уровень, встречается редко.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 17.06.25 - 09:42
#1595
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями и информациями!

С 16 по 18 июня в Астане с официальным визитом находиться китайский лидер Си Цзиньпин. Он примет участие во втором заседании делового совета «Китай - Центральная Азия».


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7137
Форумная эклектика
Отправлено: 24.06.25 - 09:31
#1596
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Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!

maxsaf: Опять грушевого напился? )

Подробнее здесь:

Визуализация капилота:

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