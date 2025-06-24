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≡ Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52014
Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next
Отправлено: 24.06.25 - 09:20
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В Казахстане стартовал прием заявок на участие в четвертой волне She’s Next — глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства, реализуемой Visa в партнерстве с Halyk.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
803
Re: Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в...
Отправлено: 24.06.25 - 09:20
#1
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очередная западная повестка, гендерное равенство, равноправие, а потом 7 из 10 пар почему-то разводятся. лучше бы институт семьи поддерживали.

вон одна мадам в правительстве топила за права женщин. так оказывается из-за бугра финансировалась. совпадение?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28049
Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next
Отправлено: 24.06.25 - 09:30
#2
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Цитата:
директор пляжа:
потом 7 из 10 пар почему-то разводятся

Понятное дело, мужик пришел с работы, устал, надо снять напряжение, а жена не хочет, просто потому что теперь можно не хотеть. Ее же не предупреждали, что брак это не просто на шею залезть и сидеть там. В итоге у западной цивилизации упадок, нет рождаемости, а ближний восток и Африка строгают без остановки. Чел знакомый с Африки говорит, что их в одной только Нигерии двести миллионов. Вопрос к женщинам: в каком мире вы хотите жить? точнее в чьем мире...
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