Отправлено: - 09:30

директор пляжа:

потом 7 из 10 пар почему-то разводятся

Цитата:Понятное дело, мужик пришел с работы, устал, надо снять напряжение, а жена не хочет, просто потому что теперь можно не хотеть. Ее же не предупреждали, что брак это не просто на шею залезть и сидеть там. В итоге у западной цивилизации упадок, нет рождаемости, а ближний восток и Африка строгают без остановки. Чел знакомый с Африки говорит, что их в одной только Нигерии двести миллионов. Вопрос к женщинам: в каком мире вы хотите жить? точнее в чьем мире...