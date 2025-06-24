Отправлено: - 09:29





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56401 Нет необходимости заставлять эти 8 миллионов человек сдавать отчетность", - заключил вице-министрИсточник:

Дошло наконец ,что физ лицо просто так не заставишь сдвать какие то декларации,это вам не подневольные ИПшники и Тоошники,которых можно бесконечно штрафовать за каждый проступок.Цитата:Ну да такое количество штрафов может и боком вылезти.