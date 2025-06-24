НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи деклараций: кого это коснется
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52014
8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи деклараций: кого это коснется
Отправлено: 24.06.25 - 09:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, 87 процентов всех покупок в Казахстане совершаются безналичным путем, что позволяет налоговым органам получать всю необходимую информацию автоматически.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
803
Re: 8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи деклараций: кого...
Отправлено: 24.06.25 - 09:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одуплились...
когда у же у нас в стране будут сначала думать потом делать..
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10343
Re: 8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи деклараций: кого...
Отправлено: 24.06.25 - 09:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дошло наконец ,что физ лицо просто так не заставишь сдвать какие то декларации,это вам не подневольные ИПшники и Тоошники,которых можно бесконечно штрафовать за каждый проступок.

Цитата:
Нет необходимости заставлять эти 8 миллионов человек сдавать отчетность", - заключил вице-министр

Источник:

Ну да такое количество штрафов может и боком вылезти.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS