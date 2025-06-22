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Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52014
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
Магазин «Светофор» в Рудном за два месяца получил семь протоколов об административных правонарушениях. За протоколами последовали крупные штрафы. Поводом стали обращения ОО «Sanyraq-Община». Торговая сеть посчитала, что объединение проводило общественный контроль с нарушениями. И обратилась в суд с просьбой признать эти действия незаконными.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
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- 2057
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 01:35
........про туалетную бумагу это вообще жесть,честно говоря даже не думал что бумага которая туалетная имеет срок годности....маразм какой то....
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1660
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 07:26
Цитата:
Кому она нафиг сдалась? расположен магазин неудобно фактически в промзоне, автобусы маршрутные возле него не ходят, ассортимент практически ни с кем не пересекается.
maxsaf:
или кто-то решил отжать точку?))
или кто-то решил отжать точку?))
Кому она нафиг сдалась? расположен магазин неудобно фактически в промзоне, автобусы маршрутные возле него не ходят, ассортимент практически ни с кем не пересекается.
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 23.06.25 - 09:37
Цитата:
Ну раз так - то у меня только один вариант остался
Карачун:
Кому она нафиг сдалась? расположен магазин неудобно фактически в промзоне, автобусы маршрутные возле него не ходят, ассортимент практически ни с кем не пересекается.
Кому она нафиг сдалась? расположен магазин неудобно фактически в промзоне, автобусы маршрутные возле него не ходят, ассортимент практически ни с кем не пересекается.
Ну раз так - то у меня только один вариант остался
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18250
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 23.06.25 - 09:41
Цитата:
ты же сам украинец
получается любой украинцев против российских компаний априори?
maxsaf:
Причины конфликта очевидны
Причины конфликта очевидны
ты же сам украинец
получается любой украинцев против российских компаний априори?
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 10:31
Цитата:
Учредители ОО "Шанырак Община" - владельцы и учредители группы компаний "Фарватер" (ТОО, АО, ПК). Ранее поставляли ассортимент товаров в торговую сеть "Светофор", затем в виду высоких цен (несоответствие ценовой политики ТОО "ТоргсервисКЗ-2") с "Фарватером" прекратили сотрудничество - начались проблемы у "Светофора" с ОО "Шанырак Община", которое создано и состоит из владельцев "Фарватеров". Деньги большие.
Аналогичные проблемы у этого ОО (и Сущенко) были и с Астыкжаном, и Прайсами. Но прекратились. Никто не знает, у них там ассортимент товаров от "Фарватера" по каким-нибудь выгодным условиям для "Фарватера" не появился?
ACROS:
Наверное и скорее всего - эта и есть ГЛАВНАЯ причина.
Наверное и скорее всего - эта и есть ГЛАВНАЯ причина.
Учредители ОО "Шанырак Община" - владельцы и учредители группы компаний "Фарватер" (ТОО, АО, ПК). Ранее поставляли ассортимент товаров в торговую сеть "Светофор", затем в виду высоких цен (несоответствие ценовой политики ТОО "ТоргсервисКЗ-2") с "Фарватером" прекратили сотрудничество - начались проблемы у "Светофора" с ОО "Шанырак Община", которое создано и состоит из владельцев "Фарватеров". Деньги большие.
Аналогичные проблемы у этого ОО (и Сущенко) были и с Астыкжаном, и Прайсами. Но прекратились. Никто не знает, у них там ассортимент товаров от "Фарватера" по каким-нибудь выгодным условиям для "Фарватера" не появился?
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 10:42
Цитата:
Казахстанское ТОО "Торгсервис КЗ-2" (сеть магазинов "Светофор" по Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям) обратилось в адрес ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" об оказании им содействия и правовой помощи в защите их интересов.
ТОО привлекается с 2023 года на систематической основе к ответственности по обращениям одного и того же лица, нарушения малозначительные и формальные (в основном по непродовольственным товарам или по продовольственным, но без угрозы отравлений и т.д.), штрафов наложено на сумму в 75 млн. тенге. Сумма штрафов составила убытки, убытки перекрыты за счёт роста цен на группы товаров в торговой сети.
По вопросу ОО "Шанырак община" поступило также и обращение акимата и акима - вмешательство ОО "Шанырак община" во все сферы деятельности и парализация госаппарата в Рудном (5000 обращений от ОО по малозначительным и несущественным поводам).
Наша организация осуществляет в целом правозащитную деятельность во всех сферах, а не только в сфере защиты прав потребителей. Какая у нас может быть конкуренция? Пусть защищают права потребителей - только рады будем, но только строго в порядке, установленном законом (который установлен для всех таких организаций).
По результатам работы по этому делу Минздрав рассматривает вопрос о внесении изменений в действующее законодательство РК (также и в части что у нас предусмотрены штрафы по ст.425 КРКобАП без учета характера и степени опасности нарушения, за формальные нарушения и за нарушения, создающие угрозу отравлений, за нарушения в продовольственной группе товаров и в непродовольственной - одни и те же суммы штрафов, отсутствует дифференциация от степени риска).
abaika95:
представитель организации по правам потребителей, и почему он в данном случае выступил за РОССИЙСКУЮ торговую сеть нарушающую права потребителей рудного?
представитель организации по правам потребителей, и почему он в данном случае выступил за РОССИЙСКУЮ торговую сеть нарушающую права потребителей рудного?
Казахстанское ТОО "Торгсервис КЗ-2" (сеть магазинов "Светофор" по Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям) обратилось в адрес ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" об оказании им содействия и правовой помощи в защите их интересов.
ТОО привлекается с 2023 года на систематической основе к ответственности по обращениям одного и того же лица, нарушения малозначительные и формальные (в основном по непродовольственным товарам или по продовольственным, но без угрозы отравлений и т.д.), штрафов наложено на сумму в 75 млн. тенге. Сумма штрафов составила убытки, убытки перекрыты за счёт роста цен на группы товаров в торговой сети.
По вопросу ОО "Шанырак община" поступило также и обращение акимата и акима - вмешательство ОО "Шанырак община" во все сферы деятельности и парализация госаппарата в Рудном (5000 обращений от ОО по малозначительным и несущественным поводам).
Наша организация осуществляет в целом правозащитную деятельность во всех сферах, а не только в сфере защиты прав потребителей. Какая у нас может быть конкуренция? Пусть защищают права потребителей - только рады будем, но только строго в порядке, установленном законом (который установлен для всех таких организаций).
По результатам работы по этому делу Минздрав рассматривает вопрос о внесении изменений в действующее законодательство РК (также и в части что у нас предусмотрены штрафы по ст.425 КРКобАП без учета характера и степени опасности нарушения, за формальные нарушения и за нарушения, создающие угрозу отравлений, за нарушения в продовольственной группе товаров и в непродовольственной - одни и те же суммы штрафов, отсутствует дифференциация от степени риска).
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 23.06.25 - 10:49
Цитата:
Не любой, там есть свои нюансы, тебе не понять
abaika95:
ты же сам украинец получается любой украинцев против российских компаний априори?
ты же сам украинец получается любой украинцев против российских компаний априори?
Не любой, там есть свои нюансы, тебе не понять
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18250
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 23.06.25 - 11:14
Цитата:
да знаю я ваши нюансы
чем дальше от россии украинец тем он большее ее любит)) Цитата:
ну вроде как суд встал на сторону этой общины, значит по закону ничего не нашли в их деятельности ничего противоправного
Цитата:
интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд)
maxsaf:
Не любой, там есть свои нюансы, тебе не понять
Не любой, там есть свои нюансы, тебе не понять
да знаю я ваши нюансы
чем дальше от россии украинец тем он большее ее любит)) Цитата:
EvilWizard:
Пусть защищают права потребителей - только рады будем, но только строго в порядке, установленном законом (который установлен для всех таких организаций).
Пусть защищают права потребителей - только рады будем, но только строго в порядке, установленном законом (который установлен для всех таких организаций).
ну вроде как суд встал на сторону этой общины, значит по закону ничего не нашли в их деятельности ничего противоправного
Цитата:
EvilWizard:
затем в виду высоких цен (несоответствие ценовой политики ТОО "ТоргсервисКЗ-2") с "Фарватером" прекратили сотрудничество - начались проблемы у "Светофора" с ОО "Шанырак Община", которое создано и состоит из владельцев "Фарватеров". Деньги большие.
затем в виду высоких цен (несоответствие ценовой политики ТОО "ТоргсервисКЗ-2") с "Фарватером" прекратили сотрудничество - начались проблемы у "Светофора" с ОО "Шанырак Община", которое создано и состоит из владельцев "Фарватеров". Деньги большие.
интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8127
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 11:57
Цитата:
Что и требовалось узнать.
А, так кому какое дело до сроков годности у туалетной бумаги: - лично и непосредственно СЭС не предьявляет же "Светофору" ничего криминального???
КАк я понял из наблюдения: - ценовая политика "Светофора" складывается из НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ затрат на вспомогательное и торговое оборудование и минимализме обслуживающего персонала и ассортимента продуктов и товаров из низкоценового сегмента, но ни в коем случае не из - ИСПОРЧЕННОГО и просроченного товара.
Сам часто отовариваюсь в этих магазинах: - и не считаю себя НИЩЕБРОДОМ или чем то таким в этом роде: - привык ЭКОНОМИТЬ и ПРОСЧИТЫВАТЬ на ВСЁМ, даже на копеечных спичках.
Наверное такого конкурента нужно убирать, тем более надо предполагать что у хозяев "Светофора", очевидно нет "нужных подвязок" среди членов казахского Правительства или силового блока.
Нужно им ввести в совет директоров или членов правления родственников кого нибудь из этих людей и ВСЕ проблеммы РАЗОМ исчезнут.
EvilWizard:
Учредители ОО "Шанырак Община" - владельцы и учредители группы компаний "Фарватер" (ТОО, АО, ПК). Р
Учредители ОО "Шанырак Община" - владельцы и учредители группы компаний "Фарватер" (ТОО, АО, ПК). Р
Что и требовалось узнать.
А, так кому какое дело до сроков годности у туалетной бумаги: - лично и непосредственно СЭС не предьявляет же "Светофору" ничего криминального???
КАк я понял из наблюдения: - ценовая политика "Светофора" складывается из НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ затрат на вспомогательное и торговое оборудование и минимализме обслуживающего персонала и ассортимента продуктов и товаров из низкоценового сегмента, но ни в коем случае не из - ИСПОРЧЕННОГО и просроченного товара.
Сам часто отовариваюсь в этих магазинах: - и не считаю себя НИЩЕБРОДОМ или чем то таким в этом роде: - привык ЭКОНОМИТЬ и ПРОСЧИТЫВАТЬ на ВСЁМ, даже на копеечных спичках.
Наверное такого конкурента нужно убирать, тем более надо предполагать что у хозяев "Светофора", очевидно нет "нужных подвязок" среди членов казахского Правительства или силового блока.
Нужно им ввести в совет директоров или членов правления родственников кого нибудь из этих людей и ВСЕ проблеммы РАЗОМ исчезнут.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1461
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 12:28
Цитата:
Отсутствие перевода - это нарушение.
А когда перевод на гос язык перекрывает текст на русском языке - это не нарушение. Почему такой двойной стандарт?
Вопрос вовсе не из враждебного настроя (а то есть тут товарищи, находящие и такой подтекст), вопрос скорее личного характера. Очень часто клеится поверх, и текст на русском становится недоступным.отрывая наклейку, рвется текст на русском.
Почему бы не лепить на свободные места, или куда-нибудь еще?
без перевода сведений о товаре на государственный язык.
Отсутствие перевода - это нарушение.
А когда перевод на гос язык перекрывает текст на русском языке - это не нарушение. Почему такой двойной стандарт?
Вопрос вовсе не из враждебного настроя (а то есть тут товарищи, находящие и такой подтекст), вопрос скорее личного характера. Очень часто клеится поверх, и текст на русском становится недоступным.отрывая наклейку, рвется текст на русском.
Почему бы не лепить на свободные места, или куда-нибудь еще?
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 24.06.25 - 09:09
Цитата:
Это пока ровным счётом ничего не значит. Во-первых, решение не вступило в силу, во-вторых, суды рассматривают дела в пределах заявленных требований. В данном случае рассматривался вопрос исключительно проведения общественного контроля этой общиной. Иные вопросы не рассматривались. В данном случае суд счёл, что община общественный контроль сама не проводила, его проводил Сущенко, а сама община осуществляла иные действия в сфере защиты его прав (принимала от него обращения, направляла от себя в госорганы и т.д., что не является именно общественным контролем, так как они сами не посещали, а контроль проводится с посещением).
abaika95:
значит по закону ничего не нашли в их деятельности ничего противоправного
значит по закону ничего не нашли в их деятельности ничего противоправного
Это пока ровным счётом ничего не значит. Во-первых, решение не вступило в силу, во-вторых, суды рассматривают дела в пределах заявленных требований. В данном случае рассматривался вопрос исключительно проведения общественного контроля этой общиной. Иные вопросы не рассматривались. В данном случае суд счёл, что община общественный контроль сама не проводила, его проводил Сущенко, а сама община осуществляла иные действия в сфере защиты его прав (принимала от него обращения, направляла от себя в госорганы и т.д., что не является именно общественным контролем, так как они сами не посещали, а контроль проводится с посещением).
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