НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52012
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 16:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После первой попытке суицида Ивана СТЕПАНОВА привезли в центр психического здоровья в Тобыле. Там он написал отказную и его выпустили. Как считает судья Жаннат ТЛЕУБАЕВА, при явной опасности для себя и окружающих.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
943
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 16:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной душегуб! А кормить за счет бюджета гос-во почему-то обязано, а не пора ли отключить таких от государственной кормушки! 20 лет кормить убийцу за счет налогов граждан страны! Это будет почти миллиард казахстанских тенге! Такие расходы расточительны для страны даже для США, вот поэтому Трамп ввел смертную казнь!

[Исправлено: абике, 23.06.2025 - 18:00]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18250
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 23.06.25 - 16:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На допросе представительница центра поясняла, что Степанова отпустили , поскольку он написал отказ, и по новым правилам его не могли госпитализировать принудительно.

Судья с такой позицией психбольницы не согласилась и посчитала, что "действия медработников привели к необратимым последствиям"

Источник:



интересно
ну мало ли кто с чем не соглашается
у судьи же все таки должен быть мотивирующий аргумент с приведением статьи закона который нарушили сотрудники больницы
а то просто не согласна и всё тут)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3777
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 17:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
20 лет кормить убийцу за счет налогов граждан страны! Это будет почти миллиард казахстанских тенге!

Хотите сказать, что каждый день его будут кормить на 138 888 тенге?
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
440
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 23.06.25 - 18:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
кормить на 138 888 тенге?

я думаю тут имеются ввиду в целом затраты на 1 чел в заключении. Сюда включается питание, одежда исходя из норм замены, стоимость белья, амортизация зданий и оборудования, заработная плата охраны и прочее и прочее. Грубо говоря если взять амортизацию всех зданий и годовой бюджет и системы исполнения наказания и поделить на количество заключенных примерно такая сумма и выйдет, а то и больше.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2033
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 23.06.25 - 19:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4439
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 19:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы.

Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство. Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный. А значит и принимать какие либо решения не в праве.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28046
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 23.06.25 - 21:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было вызвать Самата Шуменбаева и спросить, что он имел ввиду, говоря "сказал, что это было в порыве"
Попытка суицида в порыве гнева? Автоматически недееспособен.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4439
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 22:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Попытка суицида в порыве

Скажем, это уже не так важно в порыве чего. Куда важней установить причину. В Германии таких закрывают от 2-6 недель, а при необходимости и дольше. В зависимости от показаний и обследований. Главное сначала установить, что он не представляет себе и другим опасности. Конечно всего исключить нельзя. Но хотя бы дождаться его дезонтикации от алкоголя и возможно наркотиков, что тоже требует время, в зависимости уровня запущенности как алкоголизма, так и наркотической зависимости.

[Исправлено: Эл-починно, 23.06.2025 - 23:35]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18250
Re: Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к...
Отправлено: 23.06.25 - 23:00
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы

Ну вот пусть судья и задает по адресу
Цитата:
Эл-починно:
Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство

А кто тут самоубийство совершил то по итогу?Цитата:
Эл-починно:
Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный

Никто так и не доказал что была попытка суицида
Цитата:
maxsaf:
Надо было вызвать Самата Шуменбаева и спросить, что он имел ввиду, говоря "сказал, что это было в порыве" Попытка суицида в порыве гнева?

Тот кто собирается суициднутся не врёт потом что трубы чинил
Суицидник даже не удачный всегда признает факт что собирался умереть
Этот же импульсивный алкоголик и не собирался умирать
Игра на публику это не суицид
С ним полиция должна была работать а те в психушку сдали где не увидели оснований задерживать
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4439
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 23:07
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто тут самоубийство совершил то по итогу?

Цитата:
abaika95:
Никто так и не доказал что была попытка суицида


Вы статью предыдущую читали? Отрывок - //Суицидальных мыслей не высказывал, сказал, что это было в порыве, сейчас по приезду соберёт вещи и съедет.//

Да и показания тех- кто его спас, не достаточно? Трубы он с порезанными венами в ванне находясь, чинил. Фантазёр вы - однако. ;-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4439
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 23:12
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Галлюцинаторно-бредовую симптоматику не выявлял.//

А он и не должен был её выявлять, он мог её проявлять, а вот выявлять должны были именно врачи.

[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2025 - 00:12]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28046
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 23:15
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Этот же импульсивный алкоголик и не собирался умирать

Ну тогда должны были в трезвяк закрыть.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4439
Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 23:37
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну тогда должны были в трезвяк закрыть.

С последующим перенаправлением в психиатрическую больницу или психоневрологический диспансер.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS