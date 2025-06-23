Отправлено: - 23:00

КГСПС:

В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы

Эл-починно:

Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство

Эл-починно:

Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный

maxsaf:

Надо было вызвать Самата Шуменбаева и спросить, что он имел ввиду, говоря "сказал, что это было в порыве" Попытка суицида в порыве гнева?

Цитата:Ну вот пусть судья и задает по адресуЦитата:А кто тут самоубийство совершил то по итогу?Цитата:Никто так и не доказал что была попытка суицидаЦитата:Тот кто собирается суициднутся не врёт потом что трубы чинилСуицидник даже не удачный всегда признает факт что собирался умеретьЭтот же импульсивный алкоголик и не собирался умиратьИгра на публику это не суицидС ним полиция должна была работать а те в психушку сдали где не увидели оснований задерживать