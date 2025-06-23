Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
Отправлено: 23.06.25 - 16:58
После первой попытке суицида Ивана СТЕПАНОВА привезли в центр психического здоровья в Тобыле. Там он написал отказную и его выпустили. Как считает судья Жаннат ТЛЕУБАЕВА, при явной опасности для себя и окружающих. Читать новость
Очередной душегуб! А кормить за счет бюджета гос-во почему-то обязано, а не пора ли отключить таких от государственной кормушки! 20 лет кормить убийцу за счет налогов граждан страны! Это будет почти миллиард казахстанских тенге! Такие расходы расточительны для страны даже для США, вот поэтому Трамп ввел смертную казнь!
я думаю тут имеются ввиду в целом затраты на 1 чел в заключении. Сюда включается питание, одежда исходя из норм замены, стоимость белья, амортизация зданий и оборудования, заработная плата охраны и прочее и прочее. Грубо говоря если взять амортизацию всех зданий и годовой бюджет и системы исполнения наказания и поделить на количество заключенных примерно такая сумма и выйдет, а то и больше.
КГСПС: В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы.
Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство. Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный. А значит и принимать какие либо решения не в праве.
Скажем, это уже не так важно в порыве чего. Куда важней установить причину. В Германии таких закрывают от 2-6 недель, а при необходимости и дольше. В зависимости от показаний и обследований. Главное сначала установить, что он не представляет себе и другим опасности. Конечно всего исключить нельзя. Но хотя бы дождаться его дезонтикации от алкоголя и возможно наркотиков, что тоже требует время, в зависимости уровня запущенности как алкоголизма, так и наркотической зависимости.
КГСПС: В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы
Ну вот пусть судья и задает по адресу Цитата:
Эл-починно: Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство
А кто тут самоубийство совершил то по итогу?Цитата:
Эл-починно: Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный
Никто так и не доказал что была попытка суицида Цитата:
maxsaf: Надо было вызвать Самата Шуменбаева и спросить, что он имел ввиду, говоря "сказал, что это было в порыве" Попытка суицида в порыве гнева?
Тот кто собирается суициднутся не врёт потом что трубы чинил Суицидник даже не удачный всегда признает факт что собирался умереть Этот же импульсивный алкоголик и не собирался умирать Игра на публику это не суицид С ним полиция должна была работать а те в психушку сдали где не увидели оснований задерживать
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