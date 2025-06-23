Отправлено: - 21:12

**и во многом работа участкового зависит от той техники, на которой он работает,*** - а можно более подробно , каким образом зависит :::---****Сейчас большинство расследований ведется в электронном формате. К ним должен подключаться стилус, с помощью которого гражданин может поставить свою подпись в электронном документе.***--ИИ(искуственный интеллект ) уже используют ???