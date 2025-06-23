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≡ 100 компьютеров подарили участковым инспекторам Костаная ко Дню полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52012
100 компьютеров подарили участковым инспекторам Костаная ко Дню полиции
Отправлено: 23.06.25 - 21:12
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День полиции отмечают в Казахстане сегодня, 23 июня. На аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поощрил сотрудников городского УП, вручив им особые наручные часы и благодарственные письма.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12031
Re: 100 компьютеров подарили участковым инспекторам Костаная ко...
Отправлено: 23.06.25 - 21:12
#1
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**и во многом работа участкового зависит от той техники, на которой он работает,*** - а можно более подробно , каким образом зависит :::


---****Сейчас большинство расследований ведется в электронном формате. К ним должен подключаться стилус, с помощью которого гражданин может поставить свою подпись в электронном документе.***


--ИИ(искуственный интеллект ) уже используют ??? :lol: :lol: :lol:
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