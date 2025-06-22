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«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52012
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
Отправлено: 22.06.25 - 14:02
Костанаец Бахтияр ХАСЕНОВ оспорил в суде предписания об уплате штрафа за выезд за «виртуальную» стоп-линию. Водитель уверен, что казахстанцы иногда вынужденно расплачиваются за сомнительные или мнимые правонарушения: «Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».
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Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 14:02
Цитата:
Молодец. Мне тоже странный штраф приходил. Почему то в одну минуту сразу 5 конвертов. Шеф оплатил и высчитал с зп. Сказал хочешь езжай в Астану и добивайся справидливости. Тоесть мне надо брать отпуск неоплачиваемый из за 30000 тенге?
А вы молодец.
Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу. Благодаря таким как вы может все таки на видут порядок с этими камерами
Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».
Молодец. Мне тоже странный штраф приходил. Почему то в одну минуту сразу 5 конвертов. Шеф оплатил и высчитал с зп. Сказал хочешь езжай в Астану и добивайся справидливости. Тоесть мне надо брать отпуск неоплачиваемый из за 30000 тенге?
А вы молодец.
Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу. Благодаря таким как вы может все таки на видут порядок с этими камерами
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45223
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 14:20
Цитата:
Узаконенное государственное вымогательство
причём «оплати сегодня со скидкой, и всё остальное с тебя спишется»
Узаконенное государственное вымогательство
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2057
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 20:15
.....хорошо что у меня нет авто,штрафы не приходят сел на лисяпед и поехал полосы молосы всё равно,даже на грудь можно принять и ехать,пятую включу лисяпед поёт я еду...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2057
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 01:21
Цитата:
....в коммуняцкое время когда служили делали дембельский альбом а ты сделай штрафной альбом,когда состаришься возмёшь альбом и будешь внукам рассказывать как дедушка вот здесь ехал по улице Аль Фараби раньше при коммуняках она называлась Ленина а при царе до революции Большая и город назывался Николаевск там меня сфотографировали и дедушка заплатил такую сумму штрафа что мог купить вашему папе чупа чупс а так как надо было заплатить штраф этим нехорошим дяденькам ваш папа лишился чупа чупса.......
Vit:
Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу
Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу
....в коммуняцкое время когда служили делали дембельский альбом а ты сделай штрафной альбом,когда состаришься возмёшь альбом и будешь внукам рассказывать как дедушка вот здесь ехал по улице Аль Фараби раньше при коммуняках она называлась Ленина а при царе до революции Большая и город назывался Николаевск там меня сфотографировали и дедушка заплатил такую сумму штрафа что мог купить вашему папе чупа чупс а так как надо было заплатить штраф этим нехорошим дяденькам ваш папа лишился чупа чупса.......
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 11:31
Цитата:
Неа. Штраф прилител с Астаны. Тоесть Целиноград по советски. Поэтому мне в лом было специально туда ехать. Больше на дорогу истрачу.
родом из Шанхая2022:
Неа. Штраф прилител с Астаны. Тоесть Целиноград по советски. Поэтому мне в лом было специально туда ехать. Больше на дорогу истрачу.
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
Отправлено: 23.06.25 - 11:32
[упс. Случайный повтор. Исправил.
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:33]
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:33]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8127
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 12:06
Цитата:
Могут остановить и впаять: - появление в общественном месте в НЕТРЕЗВОМ виде.
родом из Шанхая2022:
даже на грудь можно принять и ехать,
даже на грудь можно принять и ехать,
Могут остановить и впаять: - появление в общественном месте в НЕТРЕЗВОМ виде.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10342
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
Отправлено: 23.06.25 - 12:22
Цитата:
В Германии без разницы на лиспаде,или на авто ,за пьянку одиниковое наказание.
родом из Шанхая2022:
.....хорошо что у меня нет авто,штрафы не приходят сел на лисяпед и поехал полосы молосы всё равно,даже на грудь можно принять и ехать,пятую включу лисяпед поёт я еду...
.....хорошо что у меня нет авто,штрафы не приходят сел на лисяпед и поехал полосы молосы всё равно,даже на грудь можно принять и ехать,пятую включу лисяпед поёт я еду...
В Германии без разницы на лиспаде,или на авто ,за пьянку одиниковое наказание.
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 20:49
Цитата:
Не, разница есть. На автомобиле я имею право с 0,3 промилле управлять ТС в некоторых исключительных случаях до - 0,5 промилле, на лисапеде да 1,5 промилле.
Добринцофф:
В Германии без разницы на лиспаде,или на авто ,за пьянку одиниковое наказание.
В Германии без разницы на лиспаде,или на авто ,за пьянку одиниковое наказание.
Не, разница есть. На автомобиле я имею право с 0,3 промилле управлять ТС в некоторых исключительных случаях до - 0,5 промилле, на лисапеде да 1,5 промилле.
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 20:50
ПС - и это не будет
Цитата:
Цитата:
ACROS:
появление в общественном месте в НЕТРЕЗВОМ виде.
появление в общественном месте в НЕТРЕЗВОМ виде.
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